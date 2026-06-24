Expertos alertan de la discriminación que sufren las mujeres con VIH en la maternidad

Imagen de la jornada. - VIIV HEALTHCARE

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas con VIH continúan enfrentándose a barreras, prejuicios y desconocimiento en torno a la infección durante el embarazo, el parto y la lactancia, a pesar de los avances científicos logrados en las últimas décadas, según han coincidido expertos en las XXX Jornadas ViiV para ONG, celebradas bajo el lema "30 años avanzando juntas".

El evento ha reunido en Madrid a más de 60 representantes de entidades de toda España para analizar los desafíos sociales que persisten más allá de los avances científicos, como los obstáculos que afrontan las personas migrantes para acceder a recursos sanitarios o la necesidad de una respuesta más integral y temprana al 'chemsex'.

Durante la mesa 'Mujeres con VIH: de inVIHsibles a VIHvas', activistas de distintas generaciones han compartido experiencias que reflejan la distancia que todavía existe entre los avances científicos y la realidad asistencial de muchas mujeres. Las participantes claman una actualización homogénea de protocolos y una mayor formación de los profesionales sanitarios de diferentes especialidades para garantizar decisiones informadas y libres de discriminación, en etapas clave como la maternidad, la lactancia o la menopausia.

Con un seguimiento adecuado de la medicación, el virus puede llegar a ser indetectable en sangre, e intransmisible. "Los avances médicos han cambiado radicalmente el pronóstico del VIH, pero muchas mujeres siguen encontrándose con barreras sociales y sanitarias que limitan su capacidad para decidir libremente sobre su maternidad", explica Laura Varela, ya que la evidencia de indetectable es igual a intransmisible no termina de permear a todo el sistema sanitario.

Las jornadas también han dedicado una mesa específica a los retos actuales del 'chemsex'. Representantes de Imagina Mas. Apoyo Positivo, STOP y Adhara han analizado cómo las prácticas de consumo sexualizado de sustancias se entrecruzan con problemas de estigma, salud mental, precariedad económica, sinhogarismo, migración, violencias que sugren los ususarios y exclusión social. "Necesitamos respuestas alejadas del alarmismo y del castigo. El 'chemsex' exige enfoques comunitarios, coordinados y centrados en la reducción de daños", han destacado los participantes durante el encuentro.

MIGRACIÓN: "NO BASTA CON TRADUCIR PALABRAS"

Las Jornadas han dedicado además una mesa específica a las necesidades de las personas migrantes. Entidades comunitarias alertan de que las barreras burocráticas, lingüísticas y sociales siguen condicionando el acceso a la prevención, al diagnóstico y a la continuidad asistencial de muchas personas.

"La comunidad migrante no solo necesita apoyo; también se ha convertido en un motor de apoyo para otras personas migrantes, especialmente en momentos de gran complejidad administrativa", señala Gerardo José Pérez, de Acción Triángulo.

Los participantes han coincidido en que las barreras que afrontan muchas personas migrantes van mucho más allá del idioma. La comprensión de la enfermedad, el peso del estigma, la situación administrativa, el miedo a las instituciones o el desconocimiento de los propios derechos pueden dificultar el acceso al diagnóstico, la prevención y la continuidad asistencial.

"Si queremos una respuesta al VIH basada en la equidad, no basta con traducir palabras; necesitamos traducir contextos, generar confianza y acercar el sistema sanitario a las personas", ha señalado Ignacio Peña, de Salud Entre Culturas, resaltando el papel de la mediación cultural.

Asimismo, las jornadas han dedicado un espacio a la comunicación como herramienta de transformación social. Activistas y profesionales de la comunicación han trabajado en tres talleres sobre nuevas narrativas capaces de combatir el estigma y promover una representación más justa de las personas que viven con VIH.

Como novedad, esta edición ha incorporado además un módulo de formación sobre IA aplicada a la comunicación de las entidades comunitarias, dentro de Hii Future, el marco estratégico impulsado por ViiV Healthcare para promover la innovación colaborativa en VIH en España.