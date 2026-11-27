Una de las mesas de la jornada - NACHO OLANO - COFB

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos en salud han afirmado que las mujeres pasan un 25% más de tiempo de su vida con mala salud o discapacidad y que arrastran brechas en la investigación, el diagnóstico y los tratamientos, pese a que ellas viven un 8% más que ellos.

Es una de las conclusiones de la jornada 'De la recerca a la pràctica clínica: com impacta el biaix de sexe i gènere en la salut', organizada este martes por el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) y la Fundació Grup Set en Barcelona bajo el lema 'Més evidència, més equitat, millor salut', informan en un comunicado este viernes.

El presidente del COFB, Jordi Casas, ha subrayado que los farmacéuticos deben "cuestionarse lo que daban por hecho, exigir datos más representativos y trasladar ese conocimiento a la práctica diaria".

"Buscamos una atención mucho más rigurosa, segura y equitativa, y por eso hay que profundizar en cómo el sesgo de sexo y género impacta en todas las vertientes de la salud: la asistencial, la clínica, la investigación y la innovación", ha concretado.

IMPACTO ECONÓMICO Y BRECHA EN LA INVESTIGACIÓN

En la ponencia inaugural, la catedrática de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB) e investigadora ICREA Acadèmia Judit Vall Castelló ha señalado que solo el 50% de los artículos científicos publicados presentan datos desagregados por sexo y, de ellos, el 64% muestran peores resultados para las mujeres.

Vall Castelló también ha advertido de la "infrafinanciación" pública y privada de la salud femenina, ya que los proyectos sobre cánceres de predominio masculino reciben entre un 3,5% y un 11% más de financiación competitiva europea, y ha señalado que eliminar esta desigualdad impulsaría la economía global en al menos un billón de dólares anuales en 2040 (según un estudio de McKinsey).

Durante una primera mesa sobre investigación e innovación clínica los ponentes han destacado el uso frecuente de modelos animales masculinos en la fase preclínica y han advertido de que "no siempre se administra la mejor dosis de fármacos a las mujeres".

A continuación, una segunda mesa moderada ha abordado cómo la falta de perspectiva de sexo y género condiciona el diagnóstico, la prescripción y el seguimiento de los pacientes desde cuatro ámbitos sanitarios distintos.

COMISIONES CLÍNICAS EN HOSPITALES Y ATENCIÓN PRIMARIA

En la intervención final, la especialista en Ginecología y Obstetricia y presidenta del Consell Assessor en Polítiques de Gènere de la Generalitat, Elena Carreras, ha destacado la creación y consolidación de comisiones clínicas de sexo y género en ocho hospitales de Catalunya y en toda la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS).

Entre sus líneas de trabajo, Carreras ha remarcado la incorporación en la historia clínica de salud del Hospital Clínic de Barcelona de datos como el sexo identificado al nacer, el género, el pronombre con el que quieren ser tratadas las personas y el nombre sentido, además de pedir una "mirada interseccional" que incluya a la infancia, la gente mayor, las personas racializadas y las rentas bajas.

La jornada se ha cerrado con una reflexión de la jefa de la Comissió d'Igualtat del COFB y vocal de Oficina de Farmàcia, Mercè Barau, que ha reivindicado el reconocimiento y respeto de la diferencia entre hombres y mujeres: "Hay que pensar que desde la igualdad de las personas se tienen que tener en cuenta sus diferencias".