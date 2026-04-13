Expertos aconsejan llevar una vida activa para reducir la persistencia de la diástasis abdominal posparto

Archivo - Embarazada. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YACOBCHUK - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Española de Diástasis Abdominal (AEDA) ha destacado que llevar una vida activa y realizar deporte de forma asidua durante el embarazo y antes, si se sabe que en algún momento se quiere ser madre, es beneficioso para reducir el riesgo de persistencia de la diástasis abdominal posparto.

La diástasis abdominal consiste en la separación de los músculos abdominales como consecuencia de una distensión en la línea alba. A partir de la semana 35 de embarazo, todas las mujeres lo padecen, mientras que seis semanas después del parto la prevalencia se sitúa en torno al 60 por ciento y a los seis meses cerca del 45 por ciento de mujeres lo siguen padeciendo.

Los expertos de AEDA han asegurado que hay varias medidas que ayudan a minimizar los daños en el músculo. Entre ellas, destaca la práctica de ejercicio, que cuenta con respaldo científico. En concreto, hay estudios que demuestran que la persistencia de diástasis abdominal tras el parto en mujeres físicamente activas es mucho menor (12,5%) que en mujeres sedentarias (90%).

Otra de las recomendaciones es evitar prácticas deportivas durante el embarazo como la torsión, flexión, sobreesfuerzo abdominal, ejercicios hiperpresivos o abdominales hipopresivas, así como no cargar peso sin activar correctamente la faja abdominal.

También han instado a vigilar algunas posturas. Por ejemplo, en el momento de levantarse de la cama es recomendable hacer un 'roll-up' lateral, en lugar de incorporarse de golpe. Asimismo, han señalado la importancia de mantener un buen alineamiento postural en el que los hombros estén relajados, la pelvis neutra y el abdomen ligeramente activado.

FISIOTERAPIA, NUTRICIÓN Y CIRUGÍA

El director de fisioterapia en AEDA, Rafael Vicetto, ha señalado que el abordaje de la diástasis abdominal debe contar con un enfoque multidisciplinar, en el que participen especialistas de la fisioterapia, nutrición y, si es necesario, cirugía.

En este sentido, el programa 'Stopdiastasis' ofrece una serie de ejercicios específicos, dirigidos y pautados de rehabilitación abdominal, a los que se le suma el uso de una faja patentada que permite mantener una buena higiene postural y unas pautas nutricionales definidas, para recuperar la funcionalidad del abdomen en 12 semanas.

En casos de diástasis abdominal más severos, en los que la cirugía se plantea como parte del tratamiento, los expertos han resaltado que es importante que el abdomen haya sido previamente rehabilitado para optimizar los resultados.

Del mismo modo, han señalado que las pacientes deben ser valoradas por equipos quirúrgicos especializados que dominen todas las técnicas disponibles, desde abordajes mínimamente invasivos hasta procedimientos como la abdominoplastia, con el objetivo de indicar la opción más adecuada para cada paciente.