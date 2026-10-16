Archivo - Experto recuerda que el ojo seco afecta a casi dos de cada tres mujeres en la perimenopausia o postmenopausia - HERRAEZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Unidad de Menopausia de Dexeus Mujer, el doctor Pascual García Alfaro, ha recordado que, según un estudio del centro, el ojo seco afecta a casi dos de cada tres mujeres en la perimenopausia o postmenopausia, pero solo una de cada cuatro está diagnosticada.

"Muchos síntomas asociados a la menopausia, como la sequedad ocular o la pérdida de la fuerza de agarre manual, se atribuyen al envejecimiento y no se abordan de forma habitual en las consultas de Ginecología ni se suele informar a las mujeres previamente de que pueden aparecer en esta etapa o incluso unos años antes, en la perimenopausia", ha indicado al respecto.

Así, con motivo de la celebración, este domingo, 18 octubre, del Día Mundial de la Menopausia, García Alfaro, que ha firmado diversas investigaciones en la materia, ha sostenido que se ha demostrado científicamente que estas circunstancias están relacionados con los cambios a nivel fisiológico y hormonal que conlleva la menopausia.

Ahondando en el ojo seco, que es una patología que puede causar irritación, enrojecimiento, sensación de quemazón, fotofobia o visión borrosa, y afectar a actividades cotidianas, como leer, conducir y trabajar con pantallas, ha manifestado que su origen es multifactorial. No obstante, el factor hormonal desempeña un papel relevante y su prevalencia es mayor en mujeres.

En este sentido, un estudio constató una prevalencia global del 79 por ciento, que superaba el 80 por ciento en la postmenopausia, y reveló que un 37,7 por ciento presentaba síntomas severos, asociados a una peor calidad de vida. "Los resultados sugieren que se trata de un problema infradiagnosticado cuando podría detectarse desde la consulta ginecológica para facilitar su tratamiento o derivación al especialista, especialmente si existen otros síntomas, como la sequedad genital", ha explicado.

LA XEROSTOMÍA ESTÁ INFRADIAGNOSTICADA

Además, ha abordado otro síntoma infradiagnosticado asociado a la menopausia, que es la xerostomía o sequedad bucal, que puede causar ardor, dificultad para tragar, saborear o hablar y afectar a la calidad de vida. Según una investigación, también de Dexeus Mujer, realizada en 3.211 mujeres, afecta a cerca del 70 por ciento de las que están en perimenopausia y menopausia.

En cuanto a la pérdida de fuerza muscular, incluida la fuerza de agarre o prensión manual, puede acabar dificultando tareas cotidianas y no se suele valorar en consultas. El centro ha analizado si puede estar relacionado con factores como el consumo de tabaco, la densidad mineral ósea o la distribución de la grasa corporal, y los resultados muestran que la edad y la adiposidad aumentan el riesgo, además de que un peor estado nutricional se asocia con una menor fuerza muscular en mujeres posmenopáusicas.

Junto a ello, se hallan los cambios que afectan a la sexualidad en la menopausia, que se han normalizado durante años como una consecuencia inevitable de la edad. "Hoy, la investigación permite mirarlos de otra manera", ha sostenido la especialista en Menopausia y Ginecología Regenerativa y Funcional de Dexeus Midlife, la doctora Antonella de Ponte, quien ha añadido que la sequedad vaginal, la falta de lubricación y de elasticidad de los tejidos de la zona vulvar y genital que conlleva el llamado síndrome genitourinario de la menopausia tienen un impacto en el bienestar íntimo y la vida sexual.

Por ello, ha puesto en marcha diversos trabajos para analizar el efecto de diversas técnicas para aliviar las molestias físicas e investigar su capacidad para mejorar la sensibilidad, el placer y la satisfacción sexual. Entre ellos se incluye un estudio piloto sobre la carboxiterapia, que demostró que, además de mejorar la salud vaginal y vulvar, la técnica tiene una acción positiva en la sexualidad.

En esta línea, Dexeus Midlife ha llevado a cabo una revisión de 18 estudios que analiza los datos que ofrece la bioregeneración con plasma rico en plaquetas, cuyos resultados revelan que mejora aspectos físicos y ofrece resultados positivos en la mejora de algunas funciones sexuales. Por su parte, Ponte ha presentado las conclusiones de un trabajo que aplica la ecografía doppler del clítoris para avanzar en el conocimiento de la respuesta sexual en casos de anorgasmia.