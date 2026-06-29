Experto pone en valor la reconstrucción mamaria para recuperar confianza corporal tras una mastectomía

Archivo - Mastectomía. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WILDPIXEL - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva Alessandro Thione ha destacado que la reconstrucción mamaria "forma parte del tratamiento integral" del cáncer de mama y "no debe entenderse como un procedimiento meramente estético", ya que tiene un impacto psicológico y emocional "enorme" en la paciente, ayudando a que recupere autoestima, seguridad y confianza corporal.

La llegada del verano devuelve a primer plano una parte del cuerpo y de la identidad de las pacientes que la enfermedad cambió para siempre. La exposición del cuerpo, la ropa ligera o el simple gesto de ponerse un bañador pueden reactivar inseguridades que suelen quedar invisibilizadas cuando se habla de supervivencia.

En este contexto, los efectos de la reconstrucción mamaria trascienden el quirófano. "Después de un cáncer de mama, muchas mujeres sienten que han perdido parte de su identidad corporal y femenina", ha comentado Thione, quien ha incidido en la relevancia de que las pacientes vuelvan a verse "completas" y cierren una etapa muy dura de sus vidas.

Según ha detallado el especialista, las reconstrucciones mamarias han cambiado de forma notable en los últimos años, pasando de procedimientos centrados únicamente en "rellenar un volumen" a otros mucho más sofisticados que buscan restaurar la naturalidad, la simetría y la calidad de vida de la paciente.

"Hoy disponemos de técnicas microquirúrgicas avanzadas, como la reconstrucción con tejidos propios tipo DIEP, que permiten obtener resultados mucho más naturales y duraderos. Además, la planificación actual es mucho más multidisciplinar, coordinando oncólogos, ginecólogos, radioterapeutas y cirujanos reconstructivos para individualizar cada caso", ha explicado.

La elección de la técnica para la reconstrucción se hace de un modo personalizado, atendiendo a las características físicas, oncológicas y emocionales de cada mujer. "No existe una única reconstrucción ideal, ya que influyen factores como la necesidad de radioterapia, el tipo de mastectomía, la cantidad de tejido disponible, la edad, el estilo de vida o incluso las expectativas personales de la paciente", ha precisado el experto.

En esta línea, ha resaltado que, en la actualidad, existen técnicas muy avanzadas que permiten ofrecer "soluciones seguras, duraderas y adaptadas" a cada paciente. "La clave está en la información adecuada, una planificación correcta y un enfoque individualizado", ha finalizado.