Un experto advierte del riesgo de los disruptores endocrinos durante y después del embarazo

Archivo - Imagen de recurso de productos de limpieza. - GILAXIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director médico del grupo de clínicas Next Fertility, José María Rubio, ha advertido que la exposición a disruptores endocrinos puede afectar tanto a la madre como al bebé, ya que se ha relacionado con bajo peso al nacer, parto prematuro, mayor riesgo de obesidad, alteraciones cardiometabólicas, problemas inmunitarios y posibles efectos sobre el desarrollo neurológico.

El experto ha detallado que los disruptores endocrinos son sustancias químicas ambientales capaces de alterar la señalización hormonal y, por ello, modificar procesos clave del embarazo y del desarrollo fetal.

Estos compuestos químicos artificiales se encuentran en numerosos productos de uso diario, como cosméticos, lociones, plásticos, utensilios de cocina, alimentos, productos de limpieza y textiles. Entre los más conocidos se encuentran parabenos, bisfenoles, ftalatos y ciertos pesticidas, que pueden incorporarse al organismo por vía cutánea, inhalatoria o alimentaria.

Además del impacto inmediato durante el embarazo, la preocupación de los especialistas se extiende a las consecuencias a largo plazo. Los disruptores endocrinos, avisan, no solo pueden afectar a la fertilidad de la madre o del padre, sino que podrían comprometer también la salud reproductiva de las siguientes generaciones.

El especialista advierte de que la exposición durante etapas clave del desarrollo puede provocar alteraciones permanentes en el sistema reproductor del bebé que, al llegar a la edad adulta, se traducirían en mayores dificultades para concebir, convirtiendo este fenómeno en un problema con potencial efecto hereditario.

EVITAR CALENTAR ALIMENTOS EN PLÁSTICOS Y ELEGIR PRODUCTOS ORGÁNICOS

En este contexto, desde Next Fertility han publicado una serie de recomendaciones para evitar el impacto de los disruptores endocrinos. Para ello, aconsejan limitar el uso de plásticos y utensilios de cocina, evitar calentar alimentos en plástico y optar por materiales como vidrio, acero inoxidable o hierro. Además, recomiendan elegir productos alimenticios orgánicos y ecológicos, mantener la higiene de los alimentos y almacenarlos fuera de envases plásticos.

Igualmente, aconsejan revisar las etiquetas de cosméticos y productos de cuidado personal, favoreciendo laboratorios que certifiquen ausencia o concentraciones seguras de disruptores endocrinos, así como escoger fibras naturales para la ropa y lavar las prendas antes de usarlas. Por último, apuestan por reducir el uso de productos químicos en el hogar, optar por opciones ecológicas y ventilar la vivienda regularmente.

"A diferencia de otras sustancias tóxicas, los disruptores endocrinos no siempre actúan de forma inmediata. Su peligro radica en la exposición continua y acumulativa, a menudo inadvertida, a múltiples fuentes simultáneamente", ha subrayado Rubio.

Por ello, el experto indica que, aunque la normativa vigente regula la presencia de sustancias nocivas en cosméticos y productos de uso cotidiano, la prevención y la información son "esenciales" para proteger la salud de la madre y del bebé, "minimizando los riesgos de exposición a estas sustancias que afectan al equilibrio hormonal y al desarrollo infantil".

Al hilo, Rubio ha señalado que la mayor parte de la evidencia disponible en humanos procede de estudios observacionales, que presentan cierta variabilidad entre resultados. Aun así, afirma que el conjunto de los datos apunta a que la exposición a disruptores endocrinos durante el embarazo puede contribuir a partos prematuros, alteraciones en el crecimiento del feto y un mayor riesgo de problemas neuroconductuales y metabólicos.