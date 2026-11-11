Archivo - Experta subraya que cuidar de la salud oral en el embarazo no es aspecto secundario, sino una acción de responsabilidad - EVA-KATALIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La odontóloga general y prostodoncista en las clínicas IO Bilbao (Vizcaya) e IO Pamplona (Navarra) del grupo sanitario Institutos Odontológicos (IO), la doctora Sandra Pérez, ha subrayado que "cuidar de la salud oral durante el embarazo no es un aspecto secundario, sino una acción directa de responsabilidad y bienestar tanto para la madre como para el desarrollo del bebé".

"El embarazo es una etapa de cambios fisiológicos e inmunológicos muy profundos, en la que las patologías orales, especialmente de las encías, aumentan de forma notable", ha señalado, al tiempo que ha expuesto que "el incremento exponencial de progesterona y estrógenos provoca que los tejidos gingivales se muestren mucho más sensibles y reactivos al acúmulo de placa, lo que facilita la inflamación y el sangrado característicos de la gingivitis gestacional".

En este sentido, Pérez ha puesto de manifiesto que las modificaciones que se experimentan por parte de las mujeres "alteran sutilmente la composición de la saliva, lo que reduce su capacidad protectora natural frente a los ácidos y las bacterias". Por ello, ha destacado los datos observados en el 'Barómetro de la salud bucodental en España 2026' publicado este año por IO.

El informe expone que casi cuatro de cada 10 mujeres reconocen haber sufrido problemas de salud bucodental durante el embarazo. Así, se han constatado, caries, en un 20 por ciento de los casos; gingivitis, en un 10 por ciento; y sensibilidad dental, en un 9 por ciento, siendo los principales mencionados, mientras que con menor prevalencia se citan la periodontitis, la boca seca, las infecciones dentales agudas, el dolor en la mandíbula, el mal aliento y la erosión del esmalte, entre otras.

Junto a ello, "la salud bucodental se ve afectada por los cambios en los hábitos alimentarios, como el picoteo frecuente, por la presencia de ácidos gástricos en la boca como consecuencia de las náuseas o el reflujo y por la tensión muscular o el bruxismo gestacional", ha continuado, para añadir que "muchas veces se tiende a normalizar un sangrado o una molestia pensando que es propio de la gestación".

ACUDIR DE FORMA PREVENTIVA AL DENTISTA

Ante lo expuesto, ha declarado que "las fases iniciales de la caries y la gingivitis son asintomáticas". Por ello, "acudir de forma preventiva al dentista nos permite diagnosticar a tiempo, instaurar pautas de autocuidado adecuadas y evitar que un problema menor evolucione hacia una urgencia compleja", ha enfatizado.

Tras ello, y una vez señalado que "los vómitos exponen el esmalte dental a ácidos gástricos muy agresivos que favorecen su desmineralización y elevan el riesgo de caries y sensibilidad", ha sostenido que "los trastornos gingivales se intensifican sobre todo a partir del segundo trimestre, que es también el periodo óptimo para acudir a revisiones exhaustivas y realizar tratamientos conservadores".

"En cualquier caso, siempre que aparezcan síntomas, la recomendación es ponerse en manos de un profesional médico, no esperar al término del embarazo", ha explicado, para añadir que "dejar una infección o un dolor intenso sin tratar supone un riesgo significativamente mayor para el desarrollo de la gestación que la realización de un tratamiento de urgencia controlado".

En este sentido, ha manifestado que "lo ideal es que la paciente acuda a una revisión completa previa al embarazo para sanear la boca, tratar caries iniciales o afecciones de las encías, y así afrontar estos meses sin riesgos ni focos de infección ocultos". Además, es necesario un "cepillado meticuloso al menos tres veces al día con pasta rica en flúor; tras un episodio de vómitos, enjuagar la boca con agua y esperar media hora antes de cepillarse para no friccionar el esmalte afectado por el ácido gástrico; y evitar al máximo el consumo de azúcares", ha finalizado.