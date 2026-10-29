Una experta advierte de que los sesgos de género tienen "consecuencias directas" sobre la salud de las mujeres

Imagen de la jornada. - PELAYO ALVAREZ

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La experta internacional en salud pública, salud global y sistemas de salud del Imperial College London, Helena Legido-Quigley, ha advertido de que los sesgos de género presentes en la producción del conocimiento y en los sistemas sanitarios tienen "consecuencias directas" sobre la salud de las mujeres, "condicionando el diagnóstico, el tratamiento y el acceso a la atención".

"Para avanzar hacia sistemas de salud más equitativos necesitamos incorporar la perspectiva de género en la investigación, en las políticas públicas y en la práctica clínica", ha añadido la experta durante la inauguración del V Congreso Internacional sobre Accesibilidad a los Sistemas Públicos de Salud.

Por su parte, la presidenta de Médicos del Mundo, Ruth Díez, ha señalado que abordar las desigualdades de género en salud es una "condición imprescindible" para construir sociedades más sanas y sistemas sanitarios verdaderamente inclusivos.

"Una sociedad más igualitaria no solo es una sociedad más justa, sino que es más sana. Más sana para las mujeres y para los hombres", ha destacado Díez.

La presidenta de Médicos del Mundo ha advertido además de que el encuentro se celebra en un contexto de "extraordinaria presión" sobre muchos de los avances alcanzados en materia de igualdad y, especialmente, sobre los derechos sexuales y reproductivos. "Sí existen desigualdades en salud por razón de género y reconocerlas es el primer paso para combatirlas", ha añadido.

Tras la conferencia inaugural, la primera mesa ha abordado las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva y el papel de los feminismos en la defensa de estos derechos. La siguiente mesa ha analizado cómo los sesgos de género y las desigualdades afectan a la salud mental de las mujeres y qué modelos de atención pueden dar mejor respuesta a sus necesidades.

La jornada del viernes abordará cómo el urbanismo, la educación y las condiciones laborales influyen en la salud de las mujeres. El congreso concluirá con la conferencia de Ana Cristina González Vélez, médica e investigadora especializada en derechos sexuales y reproductivos y feminismo en América Latina, sobre cómo el liderazgo de las mujeres y el movimiento feminista pueden contribuir a transformar los sistemas sanitarios.