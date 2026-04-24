Un estudio sugiere actualizar el cribado de preeclampsia para garantizar la detección precoz

Archivo - Una mujer embarazada, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de investigadores de Dexeus Dona ha sugerido actualizar el cribado de la preeclampsia en embarazadas para garantizar la detección precoz de la enfermedad, ha informado el centro en un comunicado de este viernes.

Publicado en 'American Journal of Obstetrics', muestra que la resistencia vascular uterina --biomarcador "clave" para evaluar el riesgo de desarrollar la enfermedad-- puede verse alterada en algunos embarazos por fecundación in vitro y ofrecer valores más bajos.

Teniendo en cuenta que en España un 10% de las gestaciones se consiguen con la ayuda de la reproducción asistida, los autores proponen revisar el sistema actual de cribado de preeclampsia para "evitar que se infravalore el riesgo real" y algunos casos queden fuera del control preventivo.

Además, los investigadores señalan que el hallazgo supone un "avance importante", ya que podría mejorar la precisión del cribado de preeclampsia y optimizar el seguimiento de las gestaciones consideradas de alto riesgo.

Los resultados de este estudio se presentarán esta semana en el 47 International Dexeus Congress, que se celebra desde este jueves 23 hasta el sábado 25 de abril en el Palau de Congressos de Catalunya y contará con la presencia del profesor Kypros Nicolaides, "uno de los principales impulsores de la medicina fetal a escala mundial".