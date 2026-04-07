Un estudio revela una alta frecuencia de alteraciones menstruales tras la vacunación y la infección por Covid

La ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri presenta su tesis doctoral - UEX

MÉRIDA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral de la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri, realizada en la Universidad de Extremadura (UEx), ha analizado el impacto de la infección y la vacunación frente al SARS-CoV-2 en la salud menstrual y ha revelado una alta frecuencia de alteraciones.

En 2020, la pandemia de Covid-19 generó un impacto sanitario global, que desencadenó un esfuerzo investigador sin precedentes centrado en prevenir y tratar la enfermedad, sin embargo, los efectos de la infección y la vacunación frente al SARS-CoV-2 sobre la salud menstrual femenina recibieron escasa atención.

Así, cuando las consultas médicas y las redes sociales comenzaron a llenarse de testimonios sobre cambios menstruales tras la vacunación, investigadoras de todo el mundo dieron un paso científico importante al impulsar estudios para comprender la magnitud y causas de este fenómeno. Este es el contexto donde se sitúa la investigación realizada en la tesis doctoral, ha explicado la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri.

Cabe destacar que su tesis doctoral titulada 'Estudio del impacto de la pandemia Covid-19 en el ciclo menstrual', ha estado dirigida por las investigadoras Cristina Carrasco Romero y Ana B. Rodríguez Moratinos, del Departamento de Fisiología de la Universidad de Extremadura.

El equipo investigador ha trabajado durante varios años con una amplia base de datos formada por más de 17.500 mujeres que respondieron, en tan solo 15 días, a una encuesta online diseñada para evaluar el impacto de la infección y la vacunación sobre el ciclo menstrual, incluyendo a mujeres con y sin menstruación activa, así como los factores clínicos y sociodemográficos asociados a posibles alteraciones.

Los resultados de este estudio observacional retrospectivo muestran una alta frecuencia de cambios menstruales tras la vacunación frente al SARS-CoV-2, tanto en mujeres no menstruantes como en aquellas con ciclos activos, si bien la mayoría de estas alteraciones fueron transitorias.

FACTORES ASOCIADOS

La investigación identifica diversos factores asociados a las alteraciones del ciclo, que varían según el perfil inmunoendocrino de la mujer. Los estrógenos son activadores de la respuesta inmune humoral, perfiles de mujeres con mayor actividad estrogénica presentaron más reactogenicidad, presentando así no solo mas predisposición a alteraciones en el ciclo sino también otros efectos adversos asociados.

Aproximadamente, la mitad de las menstruantes refirieron cambios menstruales, especialmente después de la segunda dosis. Entre los factores que aumentan el riesgo de presentar alteraciones menstruales tras la vacuna destacan: la edad, la endometriosis, haber presentado otros efectos secundarios a la vacuna, determinadas enfermedades previas (entre ellas la endometriosis), el uso de anticonceptivos orales y haber tenido alteraciones menstruales con la primera dosis.

En las mujeres con amenorrea (ausencia de menstruación) también se registraron alteraciones relacionadas con el sangrado tras la vacuna. Entre los factores asociados se encuentran el sobrepeso, la perimenopausia, algunas enfermedades, la aparición de otros efectos adversos relacionados con la vacuna y haber tenido alteraciones tras la primera dosis, entre otros.

En ambos casos (mujeres menstruantes y no menstruantes) los efectos fueron mayores tras la segunda dosis, ha destacado la Universidad de Extremadura (UEx) en nota de prensa.

Por último, el análisis estadístico revela que cerca del 40 por ciento de las mujeres no menstruantes infectadas por SARS CoV 2 tuvieron alteraciones menstruales, principalmente sangrado vaginal inesperado o el spotting. Dentro de este subgrupo, se encuentran como factores asociados la perimenopausia y haber tenido algún episodio de menorragia previo.

Aunque en la mayoría de los casos estas alteraciones observadas fueron temporales, el estudio identifica un subgrupo de mujeres en las que las alteraciones persistieron durante más tiempo, lo que evidencia la necesidad de continuar investigando este fenómeno mediante estudios observacionales prospectivos.

Uno de los aspectos más relevantes de la tesis es que analiza estos cambios independientemente del estatus reproductivo, incorporando a mujeres con distintos tipos de amenorrea, un colectivo poco considerado en investigaciones previas sobre salud menstrual durante la pandemia.

SALUD FEMENINA EN LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Más allá del impacto clínico, la investigación reabre el debate de fondo sobre la "escasa atención histórica" que recibe la salud femenina en la investigación biomédica.

"Las hormonas sexuales femeninas están altamente interconectadas con el resto del sistema endocrino, y también con el sistema nervioso e inmunológico. De ahí que tras la menstruación exista una estrecha coordinación neuroinmunoendocrina y por eso la regla se puede considerar como un signo vital de la mujer, dado que las alteraciones menstruales pueden indicar alteraciones en otros sistemas del organismo. Por tanto, los ensayos clínicos no pueden estar basados de manera exclusiva en un modelo masculino, pues nuestros sistemas no funcionan igual. Además, en las mujeres hay enfermedades que se manifiestan de manera diferente al hombre, como es el caso del infarto de miocardio, por ejemplo", ha subrayado Miriam Al Adib.

La investigadora espera que la evidencia aportada por este y otros estudios sea clave para avanzar en la comprensión de los mecanismos neuroinmunoendocrinos implicados.

Estos hallazgos amplían el conocimiento sobre los efectos de la enfermedad Covid-19 y de las estrategias de inmunización en la salud menstrual, reforzando la necesidad de considerar sistemáticamente este aspecto en estudios clínicos.

Además, subrayan la importancia de integrar este conocimiento en la práctica clínica para evitar la minimización de efectos adversos inesperados, promoviendo una toma de decisiones informadas por parte de las pacientes y una atención clínica más equitativa y basada en la evidencia científica.