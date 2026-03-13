Archivo - Un estudio muestra que una cirugía menos invasiva para quistes ováricos por endometriosis preserva mejor la fertilidad - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de especialistas de la Unidad de Endometriosis de Dexeus Mujer de Barcelona ha liderado un estudio que ha mostrado que una cirugía menos invasiva para tratar quistes ováricos por endometriosis preserva mejor la fertilidad, por lo que ha puesto de relieve la ablación con energía de plasma (PEA).

Esta es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva para tratar quistes ováricos por endometriosis, la cual es más favorable que la cirugía convencional a la hora de preserva la fertilidad. De esta manera se ha concluido en este trabajo, cuyas conclusiones se han presentado en coincidencia con la celebración, este sábado, 14 de marzo, del Día Mundial de la Endometriosis.

Esta investigación, que también ha evidenciado que la PEA mantiene una tasa de recurrencia similar, y que ha sido publicada en la revista especializada 'Reproductive Biomedicine Online', ha analizado la evolución de 176 mujeres de entre 18 y 40 años con endometriomas ováricos intervenidas entre 2011 y 2024. En 89 casos se realizó una quistectomía laparoscópica, mientras que en las otras 87 pacientes se optó por la PEA.

Los citados endometriomas son quistes ováricos que aparecen cuando tejido similar al del interior del útero crece fuera de su lugar habitual. Actualmente, se estima que afectan a entre el 17 y el 44 por ciento de las mujeres con endometriosis.

Los resultados obtenidos muestran que la probabilidad de que el quiste vuelva a aparecer es muy similar con ambas técnicas, siendo del 23 por ciento en las pacientes tratadas con PEA frente al 26,6 por ciento en las intervenidas mediante quistectomía, que es la cirugía que se aplica habitualmente en estos casos.

MISMA TASA DE RECURRENCIAS QUE LA QUISTECTOMÍA

"El estudio confirma que, además de mejorar la preservación de la fertilidad, la PEA presenta la misma tasa de recurrencias que la quistectomía, algo que hasta ahora no se había demostrado científicamente", ha explicado el miembro de la Unidad de Endometriosis de Dexeus Mujer y primer autor del artículo publicado, el doctor Yannick Hurni.

Desde el citado departamento han explicado que la principal diferencia se observa en la preservación de la función ovárica, un factor clave para la fertilidad. Así, la pérdida completa de folículos en el ovario operado se registró en solo el 1,1 por ciento de las mujeres tratadas con energía de plasma, frente al 33,7 por ciento de las intervenidas con cirugía convencional.

En este contexto, la miembro del equipo de Endometriosis y coordinadora de la sección quirúrgica de Ginecología en Dexeus Mujer, la doctora Núria Barbany, ha manifestado que la PEA es un procedimiento que "permite eliminar el tejido enfermo con mayor precisión y preservar mejor el tejido ovárico sano". De cualquier forma, la cirugía no siempre es necesaria.

"En nuestro centro, apostamos por un tratamiento conservador de la endometriosis y la prueba es que de las más de 4.000 pacientes con endometriosis que atendemos anualmente, no operamos a más del 20 por ciento de ellas", ha finalizado el director de Dexeus Mujer y responsable de la Unidad de Endometriosis, el doctor Pere Barri Soldevila.