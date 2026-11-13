Un estudio mejora la identificación del riesgo de cáncer de cuello uterino en Latinoamérica

LLEIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por un investigador del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida) ha mejorado la identificación del cáncer de cuello uterino en Latinoamérica, informa el instituto en un comunicado.

La investigación, liderada por el profesor del IRB Lleida y científico sénior asociado a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC/OMS), Joan Valls, ha desarrollado nuevas estimaciones de riesgo que permiten identificar con más precisión las mujeres con mayor probabilidad de desarrollar lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino.

El estudio, publicado en la revista 'The Lancet Regional Health - Americas', ha analizado datos de 44.132 mujeres de entre 30 y 64 años procedentes de 9 países de América Latina, gracias al estudio multicéntrico Estampa que, según Valls, "permiten avanzar hacia una gestión clínica basada en el riesgo y más adaptada a la realidad de los sistemas sanitarios latinoamericanos".

Las participantes se sometieron a pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH), citologías y exploraciones colposcópicas para determinar el riesgo de presentar lesiones precancerosas de alto grado o cáncer, y los resultados confirmaron que la presencia del VPH es el principal factor de riesgo: las mujeres con un resultado positivo tenían una probabilidad muy superior de presentar lesiones precancerosas graves respecto a las mujeres con resultado negativo.

En concreto, el riesgo de presentar lesiones precancerosas de alto grado es del 12% entre las mujeres con VPH positivo, ante el 0,04% entre las mujeres con resultado negativo: este riesgo aumenta hasta el 62,9% en las mujeres con una citología de alto grado y llega al 70,2% cuando, además, la colposcopia mostraba alteraciones visibles en el cuello uterino.

El estudio también muestra que las mujeres infectadas por los tipos de VPH 16 y 18, responsables de la mayor parte de los casos de cáncer de cuello uterino, presentan un riesgo especialmente elevado de desarrollar lesiones de alto grado, hecho que refuerza la importancia de combinar diferentes pruebas para orientar las decisiones clínicas según el riesgo individual, avanzando en el que se conoce como cribado de precisión.