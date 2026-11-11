Un estudio identifica en mujeres con lipedema una elevada presencia de alteraciones del tejido conectivo y dolor

Archivo - Imagen de recurso lipedema. - SWISSMEDIAVISION/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Lipedema y de la Mujer ha realizado un estudio en mujeres con lipedema que ha identificado una elevada presencia de alteraciones del tejido conectivo y dolor, en concreto, el 95,8 por ciento de las pacientes presentaba hiperlaxitud ligamentosa y el 97,4 por ciento, dolor en la región trocantérica bilateral, en la zona de la cadera.

El estudio clínico, publicado en 'Biomedicines', ha sido de carácter observacional, retrospectivo y descriptivo y ha permitido analizar a 1.803 mujeres con diagnóstico de lipedema, atendidas presencialmente en los centros de Madrid y Barcelona del Instituto de Lipedema y de la Mujer entre 2022 y 2024.

Según han resaltado desde el Instituto, este estudio, en el que han colaborado profesionales de España e Italia, ofrece una de las mayores cohortes clínicas presenciales publicadas hasta la fecha sobre esta patología, caracterizada por la acumulación desproporcionada de tejido adiposo en las extremidades.

A diferencia de investigaciones basadas exclusivamente en cuestionarios, este trabajo integra una evaluación personalizada y presencial en clínica, que combina la exploración física, análisis de la sensibilidad y el dolor, bioimpedancia segmental multifrecuencia, pruebas de imagen como ecografías y cuestionarios clínicos específicos.

Los resultados desvelan que la edad media de las mujeres analizadas fue de 42,9 años y que el 60,6 por ciento recibió el diagnóstico durante su etapa reproductiva. Además, el 87,6 por ciento presentaba un patrón de distribución grasa ginoide, caracterizado por una mayor acumulación de tejido adiposo en caderas y extremidades inferiores.

La investigación pone de relieve el impacto que tiene el lipedema en diferentes dimensiones de la salud. En este sentido, recoge la coexistencia de alteraciones tiroideas, disfunciones ováricas y síntomas digestivos, además de aspectos relacionados con el bienestar emocional de las pacientes.

Por ello, sus autores han abogado por un abordaje multidisciplinar, que permita valorar a cada paciente de forma individualizada y tener en cuenta no solo las manifestaciones físicas, sino también las consecuencias en bienestar y calidad de vida.

El Instituo de Lipedema y de la Mujer ha advertido de los retos significativos que sigue planteando esta patología en lo relativo a su identificación y diagnóstico, por lo que ha puesto en valor que investigaciones como esta permitan profundizar en sus características clínicas y en las condiciones que pueden coexistir con ella, con el objetivo de mejorar su reconocimiento y seguir avanzando en protocolos de evaluación y atención especializada.