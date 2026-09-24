Un estudio halla una nueva relación entre hormonas ováricas y el bienestar emocional de las mujeres

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BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio dirigido por la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado una nueva relación entre las hormonas ováricas y el bienestar emocional de las mujeres, informa la UB en un comunicado de este miércoles.

El trabajo, publicado en la revista 'Psychological Medicine', recoge que, durante el ciclo menstrual, cuando los niveles de la hormona progesterona son más altos, se generan patrones de actividad que dificultan el diferenciar entre situaciones emocionales fáciles y difíciles, lo que comporta un estado de ánimo más bajo "que afecta el bienestar emocional de las mujeres".

MÉTODO

El estudio ha explorado cómo los niveles naturales de estradiol y progresterona influyen en las partes del cerebro implicadas en el control de las emociones, y si eso podría ayudar a explicar las diferencias en el estado de ánimo.

En el estudio participaron 116 mujeres con ciclos menstruales naturales --es decir, que no usaban anticonceptivos hormonales--, a los que se aplicaron técnicas de neuroimagen para estudiar expresiones faciales emocionales, técnicas de decodificación multivóxel y análisis de hormonas en saliva.

RESULTADOS

Los escáneres han revelado una peor distinción entre situaciones emocionales fáciles y difíciles cuando los niveles de progesterona son más altos.

En concreto, los patrones en un área del cerebro llamada polo frontal lateral son más similares entre si, lo que sugiere que el cerebro sería "menos capaz" de distinguir entre distintas situaciones emocionales en la vida real.

En cambio, cuando las participantes mostraban una distinción "más clara" entre situaciones emocionales fáciles y difíciles, tendían a expresar un mejor estado de ánimo la semana anterior.

ESTRADIOL, SIN RELACIÓN

El estudio no ha encontrado ningún efecto equivalente para el estradiol, que se suele relacionar con un mejor estado de ánimo y se usa a menudo para tratar los síntomas de la menopausia.

Aún así, los autores señalan que podría deberse a que el estradiol es más difícil de medir con precisión en la saliva.

Futuros estudios deberán comprobar si este vínculo entre hormonas y control de las emociones existe también en los hombres, ya que tradicionalmente se ha considerado que eso ocurre únicamente en mujeres, una idea "totalmente errónea".