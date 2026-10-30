Un estudio confirma que las mujeres autistas experimentan síntomas menopáusicos más severos

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MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bournemouth (Reino Unido) ha demostrado que las personas autistas experimentan sistemáticamente síntomas menopáusicos más graves que las personas no autistas, lo que conlleva un menor bienestar y una peor calidad de vida.

El trabajo se recoge en 'Autism in Adulthood'. Dirigido por la estudiante de doctorado Eunhee Kim, este estudio es el más extenso realizado hasta la fecha para comparar los síntomas de la menopausia, según lo informado por las propias participantes, entre personas con y sin autismo. Participaron algo más de 900 personas, la mayoría mujeres cisgénero. Los investigadores monitorearon sus síntomas y bienestar durante cinco semanas.

El estudio surgió de la necesidad de explorar las experiencias de la menopausia en personas autistas a mayor escala. "Trabajos previos de mis supervisores en la Universidad de Bournemouth nos han demostrado que las personas autistas pueden experimentar la menopausia en momentos de crisis", explica Eunhee Kim.

"Sabemos que la menopausia puede ser un desafío para las personas no autistas: los síntomas obligan a una de cada diez mujeres a abandonar el mercado laboral. Las personas autistas ya pueden tener dificultades con la memoria, la planificación, el manejo de las emociones y la sensibilidad sensorial, y muchas se esfuerzan por integrarse y disimular sus diferencias mientras lidian con estas dificultades, por lo que la menopausia podría agravar aún más las dificultades que ya enfrentan", afirma.

Los hallazgos revelaron marcadas desigualdades en materia de salud. Las personas autistas no solo mostraron síntomas menopáusicos más severos que las personas no autistas a lo largo de varias semanas del estudio, sino que también presentaron mayor ansiedad, depresión y menor calidad de vida, todo ello vinculado a la gravedad de sus síntomas menopáusicos. Asimismo, tuvieron tasas mucho más elevadas de enfermedades físicas; las personas autistas tenían casi el doble de probabilidades de reportar una o más afecciones cardiovasculares, como cardiopatías, que las personas no autistas, y más de cuatro veces más probabilidades de reportar una afección musculoesquelética, como hipermovilidad. Muchos participantes autistas también presentaban múltiples afecciones de salud graves y crónicas.

"Los hallazgos indican que las personas autistas suelen enfrentar problemas de salud complejos durante la menopausia", destaca Kim. Esto es importante porque la menopausia puede agravar afecciones de salud mental y física preexistentes. "Esta es una de las razones por las que las personas autistas, que de por sí tienen una salud más precaria, podrían tener dificultades especiales durante la menopausia", explica.

Además de evidenciar la magnitud de las desigualdades en salud durante la menopausia, este estudio es uno de los primeros en explorar por qué las personas autistas podrían experimentar mayores dificultades durante esta etapa. Los investigadores descubrieron que la sensación de pérdida de control y la dificultad para comprender los cambios menopáusicos en el cuerpo y la mente parecían predecir la gravedad de los síntomas.

La profesora Julie Gamble-Turner y la doctora Rachel Moseley, coautoras del estudio y directoras de la tesis doctoral de Eunhee, señalan las similitudes con sus trabajos anteriores en este campo. De esta forma, Moseley destaca que los hallazgos también tienen importantes implicaciones para los profesionales de la salud. "Las personas autistas a menudo nos dicen que tienen dificultades para acceder a ayuda durante la menopausia. A veces, los médicos no creen en la magnitud de sus dificultades, quizás porque las personas autistas no necesariamente muestran su angustia de la manera que las personas no autistas esperan. Las personas autistas pueden estar en crisis y aun así sonar tranquilas y lógicas. Es fundamental creer a cualquier persona que diga que está pasando por un mal momento".

La investigación doctoral de Eunhee fue financiada por la organización Henpicked/Menopause in the Workplace, cuyo objetivo es empoderar a las personas con información fiable y basada en la evidencia sobre la menopausia, y ayudar a las empresas a crear entornos laborales que faciliten la menopausia.