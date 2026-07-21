Un estudio concluye que dar el pecho y no biberón se identifica en Instagram con la "buena madre"

Lactancia materna - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona concluye que dar el pecho y no el biberón se identifica con el ideal de "buena madre" en los comentarios de Instagram, informa este martes la universidad en un comunicado.

La investigación, publicada en la revista Media&Jornalismo, analiza 592 comentarios de 15 publicaciones de 5 cuentas de 'instamamis' y concluye que el discurso predominante favorable a dar el pecho contrasta con la realidad de muchas madres, condicionada por la duración del permiso de maternidad o por cómo conciliar la vida laboral y familiar.

El estudio, realizado por Mittzy Arciniega-Cáceres y Sílvia Escobar, identifica que los comentarios se convierten en espacios de apoyo entre madres, pero también en escenarios de juicio social, donde se cuestiona a las que no se ajustan al modelo tradicional de maternidad, en un fenómeno conocido como 'mommy wars'.

Las investigadoras detectan cuatro tendencias principales: expresiones de culpa y sacrificio ligadas a la lactancia; relatos sobre la presión social para cumplir con el modelo de "buena madre"; una representación limitada de la diversidad familiar, y la sensación de soledad de muchas mujeres en las tareas de crianza.

Las autoras sostienen que, aunque muchas madres explican las dificultades para compatibilizar la lactancia con su vida cotidiana, la mayoría las interpreta como problemas individuales y no como consecuencia de factores estructurales.