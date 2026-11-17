El estudio aborda la menstruación - IDIAPJGOL

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coordinado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJgol) ha revelado que quienes sufren con más frecuencia e intensidad los síntomas premenstruales tienen una probabilidad hasta 14 veces superior de presentar depresión grave, y 13 veces superior de tener ansiedad.

El trabajo, publicado en la revista 'Sexual and Reproductive Health Matters', afirma que el dolor, el sangrado abundante y el estigma menstrual están también vinculados a más riesgo de problemas de salud mental, informa el IdiapJgol en un comunicado este martes.

La investigación recoge las conclusiones de una encuesta a 1.404 mujeres y personas que menstrúan mayores de edad en 32 centros de atención primaria en 5 comunidades autónomas.

La investigadora del IdiapJgol y primera firmante del estudio, Andrea García Egea, ha asegurado que los resultados contribuyen "a una comprensión más profunda sobre cómo se relacionan la salud menstrual y la salud mental desde el punto de vista de las inequidades sociales y de género".

OTROS RESULTADOS

La variable con el vínculo más fuerte del estudio es la frecuencia de los síntomas premenstruales, aunque los resultados muestran también que un sangrado superior a los 80 milímetros por ciclo se asocia a una probabilidad un 61% más alta de depresión grave, y un 67% mayor de ansiedad grave.

Asimismo, quienes reportaron más dolor tenían el doble de probabilidades de sufrir depresión grave y un 82% más de ansiedad grave.

VIDA SOCIAL Y PERFIL SOCIOECONÓMICO

El impacto de la salud menstrual en la vida social puede llegar a multiplicar por 7 la probabilidad de depresión grave, y la pobreza menstrual, por 2 y medio, mientras las experiencias de tabú o discriminación relacionadas con la menstruación siguen un patrón similar, con una probabilidad de más del 100%.

El estudio detecta también diferencias según perfil socioeconómico: las participantes que han nacido fuera de España declaran peores resultados de salud mental vinculados al dolor y a la pobreza menstrual que las nacidas en el Estado.

Asimismo, las personas de 36-45 años que reportan un impacto más elevado en cuanto a vida social tienen más probabilidad de sufrir una ansiedad o depresión "más severa".