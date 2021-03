¿Por qué el estrés materno desencadena el parto prematuro?

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez, un estudio preclínico de la Universidad de South Florida Health (USF Health) en Estados Unidos ha descubierto un mecanismo para ayudar a explicar cómo el estrés psicológico y fisiológico en las mujeres embarazadas desencadena un parto prematuro idiopático.

Se estima que alrededor del 40 al 50 por ciento de los nacimientos prematuros, definidos como nacimientos antes de las 37 semanas de embarazo, son idiopáticos, lo que significa que surgen de un trabajo de parto inexplicable o espontáneo. Y el estrés materno relacionado con la depresión y los trastornos de estrés postraumático, así como el estrés fetal, se han visto fuertemente implicados en los partos prematuros sin causa conocida.

El equipo de investigación del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina Morsani de USF Health muestra cómo el cortisol, la hormona de "lucha o huida" fundamental para regular la respuesta del cuerpo al estrés, actúa a través de la unión de la proteína FKBP51 que responde al estrés a la progesterona para inhibir la función del receptor de progesterona en el útero. Esta actividad reducida del receptor de progesterona estimula el parto.

La progesterona reduce las contracciones del útero y los niveles sostenidos son esenciales para evitar que un bebé nazca demasiado temprano. La reducción de la expresión y la señalización del receptor de progesterona uterina estimula el parto. En el cerebro, la expresión elevada de FKBP51 se ha asociado fuertemente con un mayor riesgo de trastornos relacionados con el estrés.

Los hallazgos, que se han publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ('PNAS'), "llena algunos vacíos mecanicistas en nuestra comprensión de cómo comienza el trabajo de parto normal y cómo el estrés causa el parto prematuro", señala el autor principal del artículo, Charles J. Lockwood, MD, vicepresidente senior de USF Health, decano de USF Health Morsani College of Medicine y profesora de obstetricia y ginecología especializada en medicina materno-fetal.

El trabajo anterior del equipo de salud de la USF mostró que el trabajo humano normal que comienza a término (entre las 37 y 42 semanas de embarazo) se asoció con una expresión reducida de los receptores de progesterona y una mayor expresión de FKBP51, específicamente en las células deciduales de la madre (células especializadas que revisten el útero).

Para el estudio actual centrado en el parto prematuro idiopático inducido por estrés materno, los investigadores combinaron experimentos en células deciduales maternas humanas y un modelo de ratón en el que FKBP5, el gen que produce FKBP51, había sido eliminado. En conjunto, sus resultados revelaron un nuevo mecanismo funcional de abstinencia de progesterona, mediado por la sobreexpresión uterina de FKBP51 inducida por el estrés materno y la unión mejorada del receptor de progesterona FKPB51, que disminuyó los efectos progestacionales y desencadenó el parto prematuro.

Los investigadores encontraron que los ratones knockout Fkbp5 (con agotamiento del gen que codifica FKBP51) exhiben una gestación prolongada y son completamente resistentes al parto prematuro inducido por el estrés materno.

Entre los hallazgos clave del equipo se encuentra que los niveles de FKPB51 fueron mayores y la unión de FKPB51 a los receptores de progesterona aumentó significativamente en las células deciduales de las mujeres con parto prematuro idiopático, en comparación con las células deciduales de los controles de edad gestacional.

Asimismo, el estudio informa por primera vez que los ratones con deficiencia de Fkbp5 (knockout) son completamente resistentes al parto prematuro inducido por el estrés materno y exhiben embarazos prolongados acompañados de una disminución más lenta de los niveles sistémicos de progesterona. Esto indica que FKBP51 juega un papel crucial en la duración del embarazo y el inicio del trabajo de parto y el parto.

Por el contrario, los ratones con el gen FKPB5 intacto y los niveles normales de proteína FKPB51 (ratones de tipo salvaje) se administraron antes cuando se exponen al estrés materno que los ratones de tipo salvaje no estresados o los ratones knockout para FKPB5 en condiciones de estrés o sin estrés.

"En conjunto, estos resultados sugieren que FKBP51 juega un papel fundamental tanto en el parto a término como en el parto prematuro asociado al estrés (parto) y que la inhibición de FKBP51 puede resultar una terapia novedosa para prevenir el parto prematuro idiopático", concluyen los autores del estudio.

Actualmente, la progesterona inyectable es el único fármaco aprobado para ayudar a prevenir el parto prematuro en mujeres de alto riesgo que han tenido un parto prematuro anterior. Sin embargo, su efectividad no fue confirmada por un gran ensayo clínico reciente, lo que generó un debate en la comunidad de atención médica. El hallazgo de los autores de que la actividad del receptor de progesterona se redujo en el parto prematuro idiopático puede explicar la aparente falta de efectividad de la progesterona suplementaria.