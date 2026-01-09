Estrés en el embarazo: ¿Cómo afecta al desarrollo cerebral del feto?

Archivo - Embarazada con estrés. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ND3000 - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el Hospital de Niños de Bostón, en Estados Unidos, ha demostrado que el estrés durante el embarazo puede afectar al desarrollo y la salud del cerebro en el feto; el descubrimiento podría ser un objetivo potencial para una intervención temprana ante trastornos del neurodesarrollo infantil.

La investigación, dirigida por el doctor Brian Kalish, médico de la División de Medicina Neonatal del hospital, ha sido publicada en la revista 'Nature Neuroscience'. Según se desprende del estudio, los cambios en el microbioma y la activación del sistema inmunitario de la madre se vinculan en muchos casos a un mayor riesgo de trastornos en el neurodesarrollo infantil. Las consecuencias de este eje intestino-inmunitario entre madre y feto pueden tener peores resultados en los cerebros masculinos, y hay casos en los que se podría plantear una intervención temprana.

A diferencia de otros estudios realizados con adultos, esta investigación se centra en la etapa del desarrollo cerebral embrionario, momento en el que el cerebro es más vulnerable. "Nuestro conjunto de datos captura las interacciones dinámicas de la señalización inmunitaria en una etapa en la que el cerebro es altamente vulnerable", ha detallado.

Para este estudio, utilizaron el cerebro embrionario de un ratón durante la mitad y el final de la gestación e integraron la transcriptómica espacial 'in situ' (MERFISH) con datos de secuenciación de ARN de células individuales. Así, pudieron observar la actividad de los genes, ver las consecuencias de las alteraciones de la inmunidad intestinal materna en las respuestas del cerebro en desarrollo e identificar casos en los que existiese una diferenciación neuronal anormal.

"Este trabajo amplía nuestra comprensión de los factores ambientales de la vida temprana que pueden afectar el potencial del desarrollo neurológico y brinda información para posibles intervenciones", ha concluido Kalish.