El embarazo como 'prueba de esfuerzo': Las complicaciones del parto predicen el riesgo arterial 40 años antes

Archivo - Embarazada, preeclampsia, hipertensión - SKYNESHER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que experimentan complicaciones durante el embarazo, como diabetes gestacional, preeclampsia o parto prematuro, tienen un riesgo significativamente mayor a largo plazo de desarrollar enfermedad arterial periférica (EAP) más adelante en la vida, según publican expertos de la Universidad de Texas, en la revista ‘PLOS Medicine’.

La enfermedad arterial periférica (EAP), una afección en la que el estrechamiento de las arterias reduce el flujo sanguíneo a las extremidades, afecta a más de 230 millones de personas en todo el mundo y es un importante predictor de futuros accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica y mortalidad prematura. Se ha identificado que los resultados adversos del embarazo son factores de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares, pero su asociación con el riesgo de EAP a largo plazo no se había establecido con claridad.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 2.201.446 mujeres que tuvieron un parto único en Suecia entre 1973 y 2015, y les realizaron un seguimiento para detectar diagnósticos de enfermedad arterial periférica (EAP) a partir de registros nacionales de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de atención primaria hasta 2018. Se examinaron cinco resultados adversos del embarazo: parto prematuro, bajo peso para la edad gestacional, preeclampsia, otros trastornos hipertensivos del embarazo y diabetes gestacional.

En concreto, 13.211 mujeres (0,6%) fueron diagnosticadas con EAP, a una edad media de 62 años. Los cinco resultados adversos del embarazo se asociaron de forma independiente con un mayor riesgo de EAP. A los 30-46 años después del parto, los cocientes de riesgo ajustados fueron más altos para la diabetes gestacional seguidos de bajo peso para la edad gestacional, otros trastornos hipertensivos, parto prematuro y preeclampsia. Las mujeres con múltiples resultados adversos del embarazo tuvieron mayores aumentos en el riesgo. Estos hallazgos no pudieron explicarse en gran medida por factores familiares compartidos en los análisis entre hermanos.

“Dado que se trataba de una cohorte relativamente joven, los riesgos de desarrollar enfermedad arterial periférica (EAP) tras resultados adversos en el embarazo podrían ser aún mayores a medida que las mujeres envejecen, cuando la EAP tiene más probabilidades de manifestarse”, escriben los autores. “Las mujeres con complicaciones durante el embarazo podrían necesitar una evaluación temprana del riesgo cardiovascular y un seguimiento clínico a largo plazo, dado su mayor riesgo posterior de desarrollar EAP”.

Los autores añaden: “El embarazo es una “prueba de estrés natural” que puede revelar mayores riesgos cardiovasculares en la edad adulta temprana. En una población de más de 2 millones de mujeres, encontramos que los 5 principales resultados adversos del embarazo (parto prematuro, bajo peso al nacer para la edad gestacional, preeclampsia, otros trastornos hipertensivos y diabetes gestacional) están vinculados de forma independiente con mayores riesgos de enfermedad arterial periférica hasta 46 años después. Las mujeres con complicaciones durante el embarazo necesitan un seguimiento temprano y a largo plazo con su médico para reducir su riesgo de por vida de enfermedad arterial periférica y otras enfermedades cardiovasculares”.