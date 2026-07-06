El embarazo con una cardiopatía congénita podría influir en el desarrollo del niño años después

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MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gracias a los increíbles avances de la medicina, más del 90% de las niñas que nacen con una cardiopatía logran llegar hoy a la edad adulta y cumplir su sueño de ser madres. Sin embargo, este gran logro científico trae consigo una nueva realidad que los médicos están empezando a vigilar de cerca. Una investigación internacional ha descubierto que el bienestar y el rendimiento de los niños al empezar el colegio está muy conectado con el historial médico de sus madres, abriendo una etapa clave de apoyo y prevención en los colegios y hospitales.

Los hijos de madres que nacen con defectos cardíacos corren un mayor riesgo de ser vulnerables en su desarrollo, lo que significa que enfrentan dificultades relacionadas con la salud física, la madurez emocional y la comunicación, según un nuevo estudio dirigido por el Instituto Karolinska (Suecia).

Según publica el investigador Muhammad Zakir Hossin del Instituto Karolinska en 'PLOS Medicine', las cardiopatías congénitas afectan a casi el 1% de los bebés. Gracias a las mejoras en la cardiología pediátrica, más del 90% de estos niños sobreviven hasta la edad adulta y pueden tener hijos. Se sabe que el embarazo en madres con cardiopatías congénitas se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro y otros problemas, pero falta conocimiento sobre la salud y el desarrollo a largo plazo de los niños.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron una cohorte de más de 250.000 niños nacidos en la Columbia Británica, Canadá, entre 1995 y 2016, incluyendo 456 niños cuyas madres nacieron con cardiopatía congénita. Al comenzar el jardín de infancia, los maestros realizaron una evaluación estandarizada de su desarrollo en cinco áreas: salud física, madurez emocional y comunicación.

Se consideró que los niños presentaban vulnerabilidad en su desarrollo si obtenían una puntuación en el 10% inferior en al menos dos de las cinco categorías. El análisis reveló que los niños expuestos a una madre con cardiopatía congénita tenían un 28% más de riesgo de vulnerabilidad en su desarrollo en comparación con los niños de madres sin esta afección. Además, un caso grave de cardiopatía congénita en la madre se asoció con una mayor vulnerabilidad en el desarrollo del niño en comparación con un caso leve.

Los nuevos hallazgos resaltan la cardiopatía congénita materna como un importante factor de riesgo en el desarrollo infantil. Los investigadores señalaron que se necesitarán más investigaciones para comprender por qué los hijos de madres con esta afección presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad en el desarrollo.

Sin embargo, el simple hecho de reconocer esta asociación podría ayudar a identificar a las mujeres que se beneficiarían del asesoramiento prenatal, la atención perinatal y la intervención temprana para reducir el riesgo de vulnerabilidad en el desarrollo de sus hijos.

El autor Muhammad Zakir Hossin añade: "A medida que más mujeres nacidas con cardiopatía congénita sobreviven hasta la edad adulta y se convierten en madres, comprender la salud y el desarrollo a largo plazo de sus hijos se convierte en una prioridad creciente para la salud pública. Nuestro estudio sugiere que los hijos de madres con cardiopatía congénita pueden experimentar un mayor riesgo de dificultades en el desarrollo al comenzar la escuela, lo que subraya la importancia del seguimiento y el apoyo tempranos del desarrollo tras la exposición prenatal a la cardiopatía congénita materna".

Hossin señala: "La vulnerabilidad del desarrollo no significa necesariamente que un niño tenga un trastorno del desarrollo diagnosticado clínicamente. Más bien, se refiere a niños que tienen un rendimiento inferior al de la mayoría de sus compañeros en dos o más áreas del desarrollo, como el lenguaje y el aprendizaje, la competencia social, la madurez emocional, las habilidades comunicativas o el bienestar físico".

A modo de conclusión, los autores concluyen que este estudio no demuestra que las mujeres con cardiopatía congénita no deban tener hijos. Más bien, subraya la importancia de brindar apoyo y seguimiento adicionales antes, durante y después del embarazo, para que los niños y las familias puedan obtener la ayuda que necesiten lo antes posible.