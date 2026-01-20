La EMA insiste en que usar paracetamol en el embarazo no causa autismo, tras publicarse nueva revisión que lo confirma

Archivo - Imagen de recurso embarazo. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / VASYL DOLMATOV

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha insistido este martes en que el uso de paracetamol en las dosis recomendadas durante el embarazo no aumenta el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual entre los niños, en línea con la publicación de una nueva revisión de investigadores de City St George's de la Universidad de Londres (Reino Unido).

El trabajo, publicado en 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health', comprende 43 estudios y señala que aquellos más grandes y metodológicamente rigurosos, como los que realizan comparaciones entre hermanos, proporcionan evidencia sólida de que el paracetamol durante el embarazo no causa autismo, TDAH o discapacidades intelectuales.

La EMA ha destacado que esto respalda la evidencia y las recomendaciones previas de la agencia sobre el uso de paracetamol durante el embarazo.

"El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas", señalaba el pasado septiembre el director médico de la EMA, Steffen Thirstrup, a raíz de las polémicas afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De este modo, las mujeres embarazadas de la Unión Europea pueden usar paracetamol frente a dolor y fiebre si es clínicamente necesario. Como con cualquier medicamento para el tratamiento agudo, debe usarse en la dosis mínima eficaz, durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia posible. En caso de duda, las mujeres deben recurrir a un profesional sanitario.

La EMA y las autoridades nacionales competentes de la UE seguirán supervisando la seguridad de los medicamentos que contienen paracetamol, igual que hacen con todos los fármacos, y evaluarán "con prontitud" cualquier nuevo dato que surja, adoptando en su caso las medidas regulatorias necesarias para proteger la salud pública.