Los efectos de la menopausia no se eliminan con el rendimiento deportivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las atletas de resistencia femeninas reportan con mucha frecuencia síntomas de menopausia, y muchas perciben un efecto negativo en su entrenamiento y rendimiento, según hallazgos de la Universidad Old Dominion (Estados Unidos) publicados en 'PLOS One'.

Se ha demostrado que la actividad física mitiga los efectos negativos de la menopausia, especialmente en lo que respecta a los cambios musculoesqueléticos y la calidad de vida. Sin embargo, al mismo tiempo, los síntomas de la menopausia pueden interferir con la participación en la actividad física y el deporte.

En el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 187 corredoras, ciclistas, nadadoras y triatletas de entre 40 y 60 años que practicaban su deporte al menos 3 días a la semana durante un mínimo de 3 horas semanales. Las participantes completaron la Escala de Calificación de la Menopausia (MRS), una medida validada para evaluar los síntomas de la menopausia, e informaron cómo estos afectaban su entrenamiento y rendimiento.

Los investigadores encontraron que los síntomas menopáusicos más comunes entre las atletas fueron problemas de sueño (reportados por el 88% de las mujeres), agotamiento físico y mental (83%), problemas sexuales (74%), ansiedad (72%), irritabilidad (68%), estado de ánimo depresivo (67%), aumento de peso (67%), sofocos (65%) y malestar articular y muscular (63%).

Los síntomas percibidos como los que más afectaban negativamente al entrenamiento y al rendimiento fueron molestias articulares y musculares, aumento de peso, problemas de sueño y agotamiento físico y mental. Por ejemplo, el 97% de las mujeres con molestias articulares y musculoesqueléticas reportaron un efecto negativo en el entrenamiento y el 91% reportaron un efecto negativo en el rendimiento. Las participantes con síntomas menopáusicos más severos reportaron mayores efectos negativos percibidos en el entrenamiento y el rendimiento: aproximadamente un tercio de las encuestadas reportaron un efecto negativo moderado o fuerte de los síntomas menopáusicos en el entrenamiento y aproximadamente una cuarta parte reportaron un efecto negativo en el rendimiento.

El estudio presenta limitaciones debido a su diseño transversal y a la falta de información demográfica, lo que dificulta su generalización a otras poblaciones. Sin embargo, los autores concluyen que la frecuencia de los síntomas menopáusicos entre las atletas de resistencia femeninas es alta y su gravedad es similar a la reportada en la población general. A pesar de los altos niveles de actividad física en esta población, los profesionales de la salud deberían abordar estos síntomas para promover la participación continua en la actividad física, según los investigadores.

Los autores añaden: "Esperamos que este trabajo llame la atención sobre una población creciente, aunque poco estudiada, que está ansiosa por recibir orientación sobre cómo afrontar la transición menopáusica mientras continúa practicando deporte y ejercicio". DOI: 10.1371/journal.pone.0335738