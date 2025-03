La educación en salud es "clave" para lograr una mejor prevención y detección más temprana del cáncer de cérvix

inequidad

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Sanidad Fátima Matute (Madrid), Jesús Fernández Sanz (Castilla La Mancha) y Alberto Martínez Ruiz (País Vasco) han coincidido este lunes en que la educación en salud es "clave" para lograr una mejor prevención y una detección más temprana del cáncer de cérvix, de forma que la población se adhiera a los programas de cribado que causó en España causó 746 muertes en 2023, a pesar de ser prevenible.

Matute ha incidido en que "lo primero" en lo que se tiene que actuar es en la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, recordando que este cáncer está causado por el virus del papiloma humano (VPH), una cuestión en la que deben coordinarse las consejerías tanto a nivel de Sanidad como desde Educación, promoviendo la vacunación no solo en niñas, sino también en niños.

Así se ha pronunciado en el marco del Foro Nacional de buenas prácticas en la detección temprana del cáncer de cérvix, celebrado en el Congreso de los Diputados e impulsado por la Alianza por la Detección Temprana del Cáncer en Mujeres.

Del mismo modo, ha considerado necesario actuar en el ámbito del diagnóstico precoz, subrayando que la Comunidad de Madrid ya cuenta con un proyecto piloto en fase 1 que será extendido al resto del territorio, para mujeres entre 35 y 65 años, y es que este tipo de programas pueden reducir la enfermedad en un 70 por ciento.

Además, ha señalado la importancia de llegar a la máxima población posible y visibilzar la existencia de estos programas, que en el caso de Madrid cuenta con un 30 por ciento de adherencia, de la que ya se están estudiando sus causas, así como la forma de promover la participación en los cribados.

Por su parte, Fernández Sanz ha expresado que esta poca adherencia tiene que ver con una cultura sanitaria "basada en la enfermedad", cuando lo que se tiene que hacer es inculcar, a través de la educación a la población, la necesidad de cuidarse.

MODELO CENTRADO EN LA PREVENCIÓN

Es por ello por lo que está impulsando en Castilla La Mancha un "cambio de modelo" que cambie este enfoque en la enfermedad por un sistema sanitario enfocado en la prevención, que puede mejorar las "cifras de alto nivel" conseguidas por el sistema sanitario español actual.

"Lo que tenemos que hacer es hablar de salud. Que las personas que vivimos vivamos más y también mejor, sin enfermar. Aunque la prevención sea un término de salud pública, incluye a toda la sociedad", ha declarado, insistiendo en la importancia de cuidar los hábitos de vida y de participar en los programas de vacunación.

El consejero de Castilla La Mancha ha recordado que su comunidad pasó en 2019 de un cribado oportunista a uno poblacional, logrando una adherencia del 60 por ciento, cifra que busca mejorar mediante la combinación de invitaciones por carta y de forma digital.

El Consejero de Sanidad del País Vasco, Alberto Martínez Ruiz, ha manifestado que la adherencia al programa de cribado de la comunidad es del 77 por ciento, y que espera mejorar aún más este porcentaje tras ofreer la autotoma de cáncer de cérvix.

Respecto a la falta de adherencia, Martínez Ruiz lo ha achacado a la falta de tiempo o a factores de intimidad, aunque también al desconocimiento, por lo que ha incidido en la necesidad de encontrar la "forma de comunicación más próxima" a la franja de edad a la que se dirigen estos programas

EL CRIBADO "SALVA VIDAS"

La presidenta del Grupo Español de Pacientes Con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, ha expresado que "lo fundamental del cribado es que salva vidas" y que, a pesar de ello, no todo el mundo tiene la opción de acceder a este tipo de cribados, y que depende tanto de la comunidad autónoma como del tipo de entorno en el que viva (rural o urbano).

Para mejorar esta accesibilidad, ha resaltado el papel de las asociaciones de pacientes a la hora de difundir información de los cribados, pues ha considerado que todavía existe "falta de educación y conocimiento" sobre este virus.

"Los programas deben llegar a todos. No debemos permitirnos que un cáncer que se puede prevenir se lleve una sola vida", ha agregado Barragán.

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama (SDIM), Julia Camps Vicepresidenta, ha señalado la falta de estandarización de datos entre comunidades autónomas, pues "17 maneras de cribar la mama o el cérviz no es bueno" debido a que "da lugar a inequidades en el acceso" tanto a los programas, como a los profesionales sanitarios y a las tecnologías de última generación.

Además, ha recalcado la importancia de lograr unificar datos no solo entre las comunidades, sino entre la sanidad privada y la pública.

Por su parte, el presidente saliente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), José Luis Rodríguez Peralto, ha lamentado igualmente las inequidades existentes en cuanto a diagnóstico precoz, pues existen comunidades que aún no los tienen planteados, otras que tienen proyectos piloto y otros que lo tienen completamente implantado; y ha criticado que no puede haber adherencia a los programas cuando estos no existen o son pilotos.