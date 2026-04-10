Archivo - La edad media de la maternidad por reproducción asistida se estabiliza en torno a los 38 y 39 años en el último lustro - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edad media de la maternidad por reproducción asistida en España se ha estabilizado en torno a los 38 y 39 años en el último lustro, según se desprende de un análisis llevado a cabo por IVI, compañía sanitaria especializada en este campo médico.

"Hace dos décadas, la mayoría de las pacientes iniciaban tratamientos en edades significativamente inferiores", ha explicado la directora de esta entidad en Almería, la doctora Rafaela González, quien ha añadido que, en la actualidad, "la maternidad se integra en proyectos vitales más amplios y complejos".

En esta línea, desde IVI han indicado que el acceso a la reproducción asistida en edades próximas a los 40 años se ha consolidado como una realidad habitual en el país. Ante ello, "nuestro papel es acompañar esa decisión con el máximo rigor científico y personalización", ha puesto de manifiesto González.

Ahondando en los datos recabados, se ha observado una notable homogeneidad territorial: Barcelona alcanza una media de 39,4 años; Vigo (Pontevedra), 39,3; y Madrid, 39. En Valencia (38,7), Mallorca (38,6) y la localidad vizcaína de Bilbao (38,4), la tendencia es similar, mientras que Málaga y Almería presentan una media ligeramente inferior, situada en 37,5 años.

FACTORES DE APLAZAMIENTO DEL MOMENTO DE TENER HIJOS

Según ha indicado esta compañía, este patrón se alinea con la evolución demográfica nacional, que sitúa la edad media del primer hijo por encima de los 31 años y la de maternidad en más de 32, entre las más elevadas de Europa. Factores como la prolongación de la formación académica, la consolidación profesional tardía, la inestabilidad laboral y las dificultades de conciliación han provocado el aplazamiento de la maternidad.

Este retraso a la hora de tener hijos no está exento de implicaciones clínicas, ha manifestado González ya que, a partir de los 35 años, aumentan los riesgos reproductivos, como una menor reserva ovárica, una calidad ovocitaria más baja y una mayor probabilidad de aborto y complicaciones obstétricas.

"Por ello, es fundamental que las mujeres dispongan de información adecuada para tomar decisiones con tiempo y, en muchos casos, recomendamos valorar la preservación de la fertilidad cuando el deseo de posponer la maternidad se sitúa por encima de los 35 años", ha señalado esta especialista.