¿Duele hacerse una citología? Qué puedes sentir durante la prueba y cómo hacerla más llevadera

Archivo - Sentada en una silla de ginecólogo, la joven con bata de hospital espera en silencio. - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EDIZIONES) -

El miedo al dolor, las dudas sobre cuándo realizarse una revisión ginecológica, o la angustia ante un posible resultado alterado pueden llevar a muchas mujeres a posponer una citología. Sin embargo, esta prueba, que consiste en recoger una pequeña muestra de células del cuello del útero, permite detectar alteraciones que pueden preceder al cáncer de cuello uterino, incluso cuando todavía no hay síntomas.

Saber cómo se realiza, cuándo corresponde participar en el cribado, y qué significa realmente un resultado anormal puede ayudar a afrontar la exploración con más tranquilidad y a tomar decisiones informadas sobre la propia salud, según asegura en exclusiva a Europa Press Salud para Infosalus la doctora Ainhoa Rodríguez Merchante, ginecóloga del Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes, Madrid)

Recuerda así esta experta que la citología es una "prueba sencilla, rápida y, en la mayoría de los casos, bien tolerada", que se realiza en la consulta ginecológica. "Consiste en recoger una pequeña muestra de células del cuello del útero para analizarlas y detectar posibles alteraciones", detalla.

EN QUÉ CONSISTE UNA CITOLOGÍA

Indica esta ginecóloga que, para realizarla, la paciente se tumba en la camilla y el profesional introduce suavemente en la vagina un instrumento llamado 'espéculo', que permite visualizar el cuello del útero. A continuación, dice que se recoge la muestra con un pequeño cepillo suave. "La toma en sí dura apenas unos minutos. En general, no es dolorosa, aunque puede resultar algo incómoda, o producir una sensación de presión, o una molestia leve", remarca.

En ocasiones, sostiene la doctora Rodríguez que puede aparecer un leve sangrado posterior. "Sin embargo, la citología no debería provocar un dolor intenso. La experiencia varía según cada mujer y puede verse influida por la tensión muscular o la sequedad vaginal", añade.

Es por ello por lo que considera esta experta importante comunicar cualquier temor o molestia al profesional, que puede adaptar la exploración para hacerla más cómoda. "La paciente puede pedir que se detenga en cualquier momento", agrega.

CUÁNDO REALIZARSE UNA CITOLOGÍA

En este contexto, le preguntamos sobre la periodicidad con la que las mujeres deben realizarse una citología, dado que muchas desconocen cada cuánto deben hacérsela, y además desde qué edad.

Cita el caso de la Comunidad de Madrid, donde ella trabaja, y una comunidad autónoma en la que cuentan con el programa público de detección precoz del cáncer de cuello uterino 'CERVICAM': "Está dirigido a mujeres de entre 25 y 65 años que tienen o han tenido relaciones sexuales, y busca detectar lesiones precancerosas antes de que puedan evolucionar hacia un cáncer, aumentando así las posibilidades de prevención y de curación".

Precisa que el programa establece una citología cada tres años entre los 25 y los 29 años, y una prueba de detección del virus del papiloma humano (VPH) cada cinco años entre los 30 y los 65, siempre que los resultados sean negativos y no existan circunstancias que requieran otro seguimiento. "La participación se está implantando progresivamente en las distintas zonas sanitarias", reconoce esta ginecóloga del Hospital Universitario Infanta Sofía.

Cuando corresponda, la doctora Ainhoa Rodríguez Merchante recuerda que en el caso de la Comunidad de Madrid las mujeres reciben una invitación por SMS al teléfono registrado en su tarjeta sanitaria, y pueden solicitar cita con su matrona en el centro de salud.

Cree importante mantener actualizados los datos de contacto y recordar que, mientras no se reciba la invitación, deben mantenerse los controles habituales recomendados por los profesionales sanitarios; por lo que, si no ha recibido la invitación y le corresponde realizarse el cribado, debe acudir a su matrona del centro de salud para realizarlo igualmente.

"Estar vacunada frente al VPH tampoco significa que podamos prescindir del cribado, ya que la vacuna no protege frente a todos los tipos oncogénicos. La combinación de vacunación y cribado adecuado es esencial para prevenir el cáncer de cuello uterino", aclara.

UNA CITOLOGÍA ALTERADA: ¿QUÉ HACER?

Por otro lado, le preguntamos qué podemos hacer en el caso de que contemos con una citología alterada, dado que es un caso que suele generar mucha ansiedad entre las pacientes. "Recibir un resultado anormal en una citología puede generar mucha preocupación, pero lo primero que debemos transmitir es que una citología alterada no significa necesariamente que exista un cáncer", comenta esta experta.

De hecho, insiste en que la gran mayoría de las alteraciones detectadas en el cribado corresponden a cambios celulares leves o lesiones precancerosas, no a un tumor maligno. "La citología analiza las células del cuello del útero para identificar alteraciones que, en algunos casos, podrían evolucionar hacia un cáncer con el paso del tiempo (este tiempo en promedio se estima entre 10 y 15 años)", subraya Rodríguez.

Precisamente, insiste esta experta del Hospital Universitario Infanta Sofía que la utilidad del cribado es identificar estas lesiones antes de que lleguen a convertirse en un tumor. "Estas alteraciones pueden estar relacionadas con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), una infección muy frecuente. En muchas mujeres, el propio sistema inmunitario consigue controlar la infección, y tanto el virus como las alteraciones leves desaparecen espontáneamente", explica.

Cuando el resultado es anormal dice así que todo depende del tipo de alteración, de la edad de la paciente, del resultado de la prueba del VPH, y de sus antecedentes: "En algunos casos basta con repetir las pruebas al cabo de un tiempo para comprobar si la alteración ha desaparecido. En otros, es necesario realizar una colposcopia, una exploración que permite examinar el cuello del útero con mayor detalle y, si está indicado, obtener una pequeña biopsia. Si se confirma una lesión precancerosa de alto grado puede ser necesario tratarla para evitar su progresión".

Por eso, insiste esta experta, que su mensaje para las mujeres que reciben un resultado alterado es que no se adelanten a las conclusiones, ni interpreten el resultado como un diagnóstico de cáncer. "Deben acudir a la consulta, resolver sus dudas y seguir las recomendaciones indicadas. Un resultado anormal es una señal para estudiar o vigilar, no un diagnóstico de cáncer. La detección precoz permite actuar a tiempo y prevenir muchos casos de cáncer de cuello uterino", concluye la doctora Rodríguez.