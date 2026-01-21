Diagnóstico tardío del SOP: un reto pendiente para la salud de la mujer

Archivo - Women touching lower abdomen - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BEE32 - Archivo

Aunque el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se basa en criterios bien definidos y pruebas accesibles, la realidad clínica demuestra que sigue llegando tarde en un número significativo de mujeres. Esta demora diagnóstica tiene consecuencias relevantes para la salud física, reproductiva y emocional de las pacientes.

El doctor Manuel Luque Ramírez, jefe de Sección del Área de Diagnóstico y Terapéutica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, señala que en las consultas especializadas el infradiagnóstico es menos frecuente. No ocurre lo mismo en ámbitos no especializados, donde los síntomas pueden interpretarse como problemas meramente estéticos o normalizarse, según alerta, especialmente en mujeres jóvenes con escasa conciencia de enfermedad.

Pero también señala este experto la falta de concienciación en algunos casos por parte de los profesionales no especializados que atienden a estas pacientes, a la hora de realizar las preguntas pertinentes en consulta, pero también a la hora de solicitar las pruebas adecuadas para el diagnóstico (síntomas, examen físico, análisis de sangre para verificación hormonal y de posibles alteraciones en la glucosa, así como una ecografía transvaginal).

En este punto, este experto advierte de que hay situaciones patológicas donde la prevalencia del síndrome de ovario poliquístico está aumentada, como en el caso de la obesidad, como comentábamos antes, pero también en las mujeres con diabetes tipo 1, o en aquellas con subfertilidad; siendo un hecho que, además en algunos casos, no se incluye su despistaje en las guías de práctica clínica, y que favorecería igualmente ese infradiagnóstico del SOP actualmente.

IMPACTO PARA LA SALUD DEL RETRASO DIAGNÓSTICO

En cuanto al impacto que puede darse sobre la salud de la mujer con SOP a la que no se le diagnostica a tiempo este síndrome tan complejo, el doctor Manuel Luque Ramírez destaca en primer lugar que, si se trata de pacientes con muchos retrasos menstruales, y con pocas menstruaciones al año, esto puede aumentar el riesgo de hiperplasia endometrial, una lesión premaligna que puede derivar en un cáncer de endometrio.

A su vez, resalta los problemas psicoemocionales que pueden derivarse del impacto de esta enfermedad en la mujer. Por ejemplo, cita a las alteraciones dermocosméticas, con un gran impacto en la calidad de vida de las mujeres con SOP.

Pero también resalta el impacto de las alteraciones metabólicas, ya que su manejo a tiempo podría evitar, por ejemplo, la progresión del síndrome de apnea obstructiva del sueño, el desarrollo de prediabetes, o de hipertensión arterial, al tiempo que remarca que "actualmente, aunque la evidencia científica no es definitiva al respecto, en las mujeres con SOP puede darse un ligero incremento de eventos cardiovasculares antes de la menopausia".

"La importancia del diagnóstico precoz tiene varias vías. Desde el aspecto psicoemocional, hasta el plano reproductivo y la subfertilidad, y también fundamental y básico es el diagnóstico precoz para la implementación de medidas terapéuticas frente a las enfermedades metabólicas", aclara este especialista.

Eso sí, el doctor Luque llama la atención sobre ciertas enfermedades con un comportamiento funcional similar al SOP, como podría ser el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, una patología que, según subraya, en una consulta especializada supone un 4% de las mujeres que se atienden por hirsutismo y/o alteraciones menstruales, una patología que conlleva asimismo implicaciones genéticas que sí pueden transmitir enfermedades graves a la descendencia.

CÓMO MEJORAR ACTUALMENTE EL CRIBADO DE SOP

Finalmente, pedimos a este especialista que nos detalle cómo en su opinión podría hoy en día mejorarse el actual screening del síndrome de ovario poliquístico en España, subrayando en primer lugar la necesidad de incrementar el grado de alerta o la predisposición al diagnóstico desde la Atención Primaria, "el primer sitio donde acuden las pacientes".

Este endocrinólogo subraya a este respecto que hay que incentivar el despistaje, con la implementación de una serie de preguntas básicas en la consulta de Atención Primaria que permitan que estos médicos diagnostiquen ellos, o bien deriven a Ginecología o a Endocrinología para un diagnóstico precoz.

La implementación de forma más generalizada de unas determinadas técnicas de laboratorio que permiten un diagnóstico adecuado de la concentración de andrógenos en mujeres es otra de las vías para lograr un mejor despistaje del SOP, según avanza, ya que actualmente existe una dificultad para la determinación de andrógenos en la mujer por las técnicas de laboratorio recomendadas por las sociedades científicas.

De hecho, sobre este último aspecto lamenta que un mal diagnóstico de andrógenos circulantes puede llevar a errores en la clasificación a mujeres con síndrome de ovario poliquístico, o bien a etiquetarlas erróneamente con el síndrome, y obligarlas a tomar una serie de tratamientos que no precisan.