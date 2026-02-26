La detección tardía en mujeres en más de 700 patologías precisa la perspectiva de género que busca el Manifiesto ENFOQUE - ORGANON

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Organon y las sociedad españolas de Calidad Asistencial (SECA) y de Directivos de la Salud (SEDISA) han presentado el Manifiesto ENFOQUE, con el que buscan pasar a la "acción" para incorporar la perspectiva de género en salud ante situaciones como la de que, en más de 700 patologías, las mujeres reciben un diagnóstico más tardío que los hombres.

"Habría que revisar todas las pruebas diagnósticas para ver si se han incluido mujeres" en su diseño, ha manifestado la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, la doctora María Teresa Ruiz, quien ha sostenido que "muchos" de los diagnósticos que reciben las mujeres "son erróneos". Por ello, y para integrar las diferencias biológicas y sociales en la práctica clínica, la investigación y la gestión sanitaria, se ha constituido este documento.

En este sentido, el director ejecutivo de Asuntos Gubernamentales, Acceso al Mercado y Comunicación de Organon España, el doctor Manuel Anxo, ha destacado que los objetivos de esta iniciativa, que surge de su proyecto 'Mirada', son "cambiar la forma de actuar, sensibilizar en el conocimiento de la perspectiva de género, formar a profesionales, y cambiar el modelo de investigación y de los protocolos y guías clínicas".

De este modo, el Manifiesto, al que está adheridos ya, entre otros, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), GENUSAL (Universidad de Salamanca), la Alianza Carmen, y las sociedades españolas de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y de Neurología (SEN), y que persigue más apoyos a través de la web manifiestoenfoque.com, cuenta con seis ejes de acción para lograr la equidad en este campo.

Así, como ha adelantado Anxo, se busca impulsar campañas de educación; incorporar, de forma transversal, esta salud con perspectiva en la formación sanitaria y en la práctica clínica; reforzar la investigación y la innovación garantizando una participación equilibrada y la publicación de resultados desagregados por sexo; revisar y actualizar protocolos y guías clínicas; desplegar sistemas de medición y seguimiento, con indicadores específicos; y activar una cooperación interinstitucional sostenida.

PREMIOS PERSPECTIVA

Es necesario "ese cambio en el sistema e impulsar nuevas políticas públicas", ha continuado este representante de Organon España, que ha añadido que, para ello, se va a perseguir la colaboración de "responsables de servicios regionales de salud y gerentes de hospitales". Al respecto, ha puesto en valor los 'Premios Perspectiva', que reconocerán, en 2027, las buenas prácticas en este sentido.

También, se desarrollará un programa específico de formación dirigido a directivos y responsables de gestión sanitaria, con el fin de facilitar la incorporación de estos principios en la planificación, organización y evaluación de los servicios de salud, asegurando que los compromisos adquiridos se traduzcan en cambios estructurales y sostenibles.

Ahondando en el origen de esta acción, Ruiz ha enfatizado en que "existen sesgos de género en la atención sanitaria" que, si se redujeran o eliminaran, provocaría "aumentar la calidad asistencial". "La perspectiva de género contribuye a mejorar las prácticas asistenciales", siendo "más eficientes y equitativas", ha sostenido, tras lo que ha explicado que las diferencias se ven en muchos ámbitos, pero el del infarto es "el más paradigmático".

No obstante, ha destacado sesgos en muchas otras patologías, como "autismo, espondilolitis, enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y colitis ulcerosa", que provocan "un perjuicio, normalmente, de las mujeres". De cualquier forma, y a pesar de que, por ejemplo, en espondilitis, las mujeres salen muy desaventajadas, con un retraso diagnóstico medio "de nueve años", esta perspectiva "también se interesa por la salud de los hombres", ha afirmado.

A ellos "se les diagnostica más tarde la osteoporosis o no se les diagnostica", pese a que representan "un tercio" de los pacientes, ha proseguido Ruiz. En su opinión, esta falta de diagnóstico, más pronunciada en las mujeres, genera que "los tratamientos no son los oportunos", ante lo que ha destacado el papel "esencial" de la Atención Primaria y de la formación de todos los profesionales.

EL PROBLEMA DE BASE ESTÁ EN LA UNIVERSIDAD

Sin embargo, esta catedrática ha atisbado brotes verdes en la dirección de incorporar la perspectiva de género en salud, los cuales ha identificado, sobre todo, "en Cataluña", mientras que Anxo ha destacado la labor, en este sentido, de Aragón y Galicia. Pero "el problema de base es que no se incorpora en todas las asignaturas" en la universidad, ha señalado la primera, que ha cifrado que "existe evidencia de 54 patologías graves con diferencias" en la atención sanitaria entre ambos sexos.

La existencia de "barreras invisibles" ha sido destacada, por su parte, por la past president de la SECA, la doctora Inmaculada Mediavilla, que ha considerado que este sesgo referenciado "es una realidad durante décadas ignorada y normalizada". Además, ha puesto ejemplos a corregir, como "mujeres cuyo dolor ha sido etiquetado de exagerado" y "problemas cardiacos o infartos interpretados como ansiedad".

Estos son "diagnósticos que llegaron tarde porque la clínica no cuadraba dentro del género", ha señalado Mediavilla, que lamenta "tratamientos que se diseñaron en hombres" porque "la Medicina no ha escuchado igual a las mujeres". "La investigación no siempre las ha incluido, las decisiones clínicas no siempre han contemplado a las mujeres", ha subrayado, al tiempo que ha aseverado que "la sociedad ha permitido esto".

Junto a ello, esta facultativa ha puesto de relieve que "se han incluido pocas mujeres en ensayos", algo motivado porque tienen "cambios hormonales y embarazos" y "no se quería que eso interfiriera". "Debería ser lo contrario" e "investigar cómo los fármacos influyen en función de nuestro ciclo hormonal", ha enfatizado, para señalar que "no es lo mismo el efecto en un hombre que en una mujer, precisamente, por la diversidad".

Por último, la vocal y responsable de la Comisión de Comunicación de SEDISA, la doctora Patricia Alonso, ha reclamado "políticas que incluyan este enfoque de género" para "generar cultura" en este sentido. "Medir resultados y compartirlos es el objetivo" de esta acción, ha destacado, tras lo que ha concluido afirmando que incorporar la perspectiva de género en salud "no es una cuestión de opinión".