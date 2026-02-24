Descubren que la preeclampsia "deja huella" en el sistema cardiovascular años después del parto

Equipo investigador - IR SANT PAU

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos investigaciones realizadas en el Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) en Barcelona han analizado cómo la preeclampsia o desequilibrio angiogénico durante el embarazo "deja huella" y se vincula a cambios persistentes del sistema cardiovascular y renal femenino varios años después del parto.

Los estudios analizan de forma complementaria qué cambios persisten a medio plazo tras el embarazo, tanto desde el punto de vista funcional vascular como a nivel bioquímico, con el objetivo de "avanzar en la comprensión de los mecanismos subyacentes a estas diferencias", informa el centro en un comunicado este martes.

El primer artículo, publicado en 'Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica', evaluó a 354 mujeres entre tres y seis años después del parto: 148 tuvieron preeclampsia o restricción del crecimiento fetal asociada a insuficiencia placentaria; 206 no tenían antecedentes, y en un subgrupo de 249 se disponía de la determinación del cociente sFlt-1/PlGF durante la gestación.

Los datos mostraron que las mujeres con antecedentes de insuficiencia placentaria presentaban valores "significativamente más elevados" de la ratio entre los dos picos sistólicos, lo que indica una mayor resistencia vascular persistente años después del embarazo.

El segundo estudio, publicado en 'Journal of Clinical Medicine,' analizó el perfil bioquímico, metabólico y cardiovascular de 363 mujeres evaluadas también entre tres y seis años después del parto, de las cuales 113 habían presentado preeclampsia, y se examinaron múltiples parámetros en sangre y orina, incluidos biomarcadores como la troponina T ultrasensible (hs-TnT) y el NT-proBNP.

HALLAZGOS

Los resultados mostraron que las mujeres con antecedente de preeclampsia presentaban concentraciones ligeramente más elevadas de hs-TnT, "indicativas de estrés cardíaco subclínico", en comparación con aquellas sin preeclampsia previa.

En conjunto, los trabajos distinguen entre cambios funcionales en los vasos sanguíneos y señales bioquímicas persistentes, que se manifiestan de forma diferente según si el desequilibrio angiogénico durante el embarazo llega o no a expresarse como preeclampsia clínica.

Los resultados indican que la preeclampsia se asocia principalmente a signos persistentes de estrés cardíaco, mientras que el desequilibrio angiogénico sin clínica se relaciona con alteraciones renales leves detectables años después del parto.