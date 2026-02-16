Descubren que la ingesta de vitamina K en el embarazo se asocia a mejor desarrollo neurocognitivo

Foto de parte del equipo de investigación que ha participado en el proyecto. - UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

TARRAGONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en colaboración con ISGlobal, ha descubierto que la ingesta de vitamina K durante el embarazo se asocia con un mejor desarrollo neurocognitivo de los niños.

Publicado en 'Pedriatic Research', ha analizado por primera vez esta relación en 1.080 mujeres embarazadas y sus hijos, evaluando mediante cuestionarios alimentarios y pruebas de desarrollo áreas como la cognición, la comunicación y el comportamiento de los menores en diferentes edades, informa la URV este lunes en un comunicado.

Los resultados indican que un mayor consumo por parte de la madre de esta vitamina se relaciona con puntuaciones superiores en el desarrollo global de los hijos, así como con mejoras específicas en habilidades cognitivas y físicas.

El estudio sugiere que duplicar las recomendaciones actuales de Vitamina K establecidas para la población general podría asociarse con mejores capacidades de comunicación y lenguaje expresivo en los niños.

La catedrática de la URV Mònica Bulló apunta que las evidencias obtenidas sugieren que la vitamina K podría derivar en futuras recomendaciones dietéticas específicas para embarazadas, aunque el equipo investigador subraya que se trata de un estudio observacional que no permite establecer una causalidad directa.