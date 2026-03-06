Desarrollan un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir la duración de la lactancia materna

Archivo - Bebé con su madre. - ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital Universitario de Vic y la Universidad de Vic (Cataluña) han desarrollado un modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de predecir la duración de la lactancia materna, con lo que se podría identificar de manera temprana a mujeres con mayor riesgo de abandono precoz y diseñar intervenciones personalizadas de apoyo.

El modelo parte de un estudio presentado durante el XIII Congreso Español de Lactancia Materna, que organiza en Sevilla (Andalucía) la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN). La investigación se centró en una cohorte retrospectiva de 230 niños nacidos entre 2023 y 2024 y seguidos durante más de 12 meses para recopilar variables clínicas, sociales y asistenciales.

A partir de esta información, los expertos desarrollaron la herramienta, que integra variables como la edad gestacional, el peso al nacimiento, el tipo de parto, la realización de frenectomía al nacimiento, el país de nacimiento de la madre y la presencia de patología materna o neonatal. También se incorporan el número de hijos y la formación de los profesionales sanitarios que atienden a la díada madre-recién nacido.

Según los autores, este tipo de instrumento puede ayudar a ofrecer desde el inicio un soporte más personalizado a la madre y al bebé. Aun así, han insistido en que el modelo no sustituye la valoración clínica, sino que puede convertirse en un instrumento complementario para orientar decisiones asistenciales y reforzar el apoyo a las madres con mayor vulnerabilidad.

La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario está creciendo de forma acelerada en los últimos años, especialmente en áreas como diagnóstico por imagen, predicción de riesgo cardiovascular o análisis genómico. Su aplicación en lactancia materna es todavía incipiente, lo que confiere especial relevancia a este trabajo.

Como señala el estudio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y la mayor duración de la misma proporciona múltiples beneficios de salud tanto al niño, entre las que destacan la protección frente a las infecciones y un óptimo estado nutricional, como a las madres, en las que se asocia con una reducción del riesgo de cáncer de ovario y de mama.