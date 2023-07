Las deportistas de élite deben prestar atención a la ausencia de menstruación para evitar la infertilidad

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La falta de menstruación o amenorrea en un periodo largo de tiempo "puede provocar infertilidad, es decir, problemas para quedar embarazada de manera natural", según ha explicado la ginecóloga y directora de IVI Málaga, Anabel Salazar, que ha añadido que este problema "es bastante frecuente en mujeres en edad reproductiva con una alta actividad física, ya que hay un desequilibrio entre las calorías que se aportan con la dieta y la energía que se consume".

Según ha resaltado la especialista, algunas de las consecuencias de una práctica deportiva intensa es un bajo nivel de estrógenos o variaciones bruscas de peso que pueden derivar en niveles muy bajos de grasa, a menudo acompañado de estrés que genera el deporte de competición. A veces es por una causa concreta o también se puede dar una combinación de ellas. Y entonces es cuando aparece la amenorrea, ya que el cuerpo suprime o altera el ciclo menstrual para compensar estas carencias que afectan al físico de las deportistas.

Por ello, para Salazar es fundamental que los equipos técnicos de las deportistas estén familiarizados con las características fisiológicas femeninas, el funcionamiento del sistema endocrino y cómo la liberación de hormonas influye en su rendimiento, afectando a su fuerza, resistencia y flexibilidad. Además de potenciar su productividad como deportistas, otro punto importante es cuidar la alimentación.

"Si el ejercicio físico de alta intensidad no se acompaña con una buena alimentación basada en proteínas, grasas de calidad e hidratos de carbono puede producir trastornos hormonales, ya que son ingredientes clave para que el ciclo hormonal se mantenga de forma regular. El bajo peso antes mencionado en combinación con el déficit de macronutrientes y el ejercicio de alta intensidad contribuye a un acortamiento de la fase lútea (período de tiempo entre la ovulación y la menstruación), la alteración de la secreción de hormonas y, en consecuencia, un descenso de los niveles de estrógenos. No obstante, es importante recalcar que esta situación es reversible si no se mantiene mucho tiempo", ha comentado Salazar.

Para la experta, si estas mujeres deciden dar el paso para ser madres, será más fácil que puedan planificar este momento de una manera más sencilla y que su profesión no influya tanto a la hora de conseguirlo.

"Buscar asesoramiento médico para planificar una posible maternidad, incluso apostando por preservar la fertilidad a una edad temprana no es incompatible con una carrera deportiva exitosa. La vitrificación de óvulos, en este sentido, ofrece a estas mujeres la posibilidad de conservar sus gametos con la edad y calidad del momento en que se vitrifican y que permanezcan así el tiempo necesario hasta que las deportistas culminen sus metas profesionales y/o decidan que es el momento de cumplir su deseo maternal. Será entonces cuando puedan disponer de sus óvulos con la misma calidad que en el momento de su vitrificación, ofreciéndoles la posibilidad de ser madres con sus propios gametos", ha concluido Salazar.