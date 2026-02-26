¿Cuántos días de retraso en la menstruación hay que esperar para hacerse la prueba de embarazo?

Doctora Ana Jiménez, especialista en Obstetricia y Ginecología de Insego en el Hospital Vithas Sevilla - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Hospital Vithas Sevilla han expresado que, en mujeres que buscan un embarazo o realizan un control exhaustivo del ciclo, resulta "clave" distinguir un retraso puntual y un posible problema ginecológico para acudir "a tiempo" al especialista, por lo que han enmarcado que "en mujeres con ciclos regulares, puede considerarse retraso a partir de cinco días".

Así lo ha definido en una nota de prensa emitida por Vithas la doctora Ana Jiménez, especialista en Obstetricia y Ginecología de Insego en el Hospital Vithas Sevilla, al tiempo que ha apostillado que, habitualmente, "se define como retraso claro entre siete y 10 días desde la fecha esperada". Ante un atraso en la fecha prevista de menstruación, según la experta, "lo primero que hay que descartar en mujeres en edad fértil es un embarazo. Para ello antes de acudir al especialista aconsejamos realizar un test de embarazo en casa".

Una vez realizada la prueba, si es negativa "se puede esperar unos 10 días más, si se supera este tiempo y persiste el retraso ya aconsejamos acudir a consulta".

ESTRÉS Y CAMBIOS HORMONALES: CAUSAS DE RETRASOS

En este punto, Jiménez subraya que "las causas de un retraso menstrual, además del posible embarazo, pueden ser múltiples, siendo el estrés y los cambios emocionales los más comunes, como ocurre en situaciones de duelo. A estos factores sumamos las variaciones importantes de peso, los viajes y cambios de horario y si se ha realizado ejercicio físico intenso, factores que afectan al ciclo menstrual". Una vez descartadas estas posibilidades, y si el retraso persiste, apunta la especialista, "podemos valorar una posible alteración hormonal mediante análisis específicos".

Al hilo, según Vithas, para descartar el embarazo con un test es importante tener en cuenta cuándo es más efectivo realizar esta prueba. Así el test es más fiable "en torno a los 14 o 15 días después de mantener relaciones sin protección. Si ya hay un retraso menstrual, para poder corroborar si se trata de un embarazo, la prueba puede realizarse unos tres o cuatro días después de la fecha esperada de la menstruación, siempre que se trate de mujeres con ciclos regulares".

FIABILIDAD Y TEST DE EMBARAZO

En cuanto a cómo calcular los días fértiles para buscar un embarazo, Jiménez señala que "en ciclos de 28 días, la ovulación suele ocurrir el día 14. Esto nos da un margen de días fértiles entre el noveno y decimocuarto día, es decir, los cinco días previos y el día de la ovulación. Si bien, en parejas en búsqueda de gestación pudiera ser beneficioso el uso de test de ovulación los cuales aportan mayor precisión".

Cuando el test de embarazo es positivo, desde el Servicio de Obstetricia y Ginecología recomiendan esperar unas semanas antes de hacer una ecografía. Esto es debido a que, como señala la Dra. Jiménez "al inicio la hormona beta-hCG puede ser muy baja para detectar embarazo por ecografía. Es por ello que recomendamos que la primera visita gestacional sea entre la semana 6 y 9 de embarazo".