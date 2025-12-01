Cuando las condiciones son adversas, la maternidad reduce la esperanza de vida

Archivo - Bebé poniendo puchero, enfermo. - MIODRAG IGNJATOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La teoría científica predice que tener más descendencia conlleva una menor esperanza de vida, incluso en los seres humanos, y ahora, investigadores de la Universidad de Groningen (Países Bajos), la Universidad de Exeter (Reino Unido) y la Universidad de Turku (Finlandia) han podido demostrarlo.

Según su nuevo trabajo, en condiciones adversas, el coste biológico de la reproducción puede, efectivamente, acortar la esperanza de vida de las mujeres. Los resultados se publican en 'Science Advances'.

En la década de 1860, Finlandia sufrió varios inviernos muy duros, lo que provocó malas cosechas y hambruna. El investigador Euan Young, de la Universidad de Groningen, utilizó datos biográficos de los registros parroquiales finlandeses para estudiar los efectos de estas duras condiciones en la relación entre el esfuerzo reproductivo y la esperanza de vida.

En total, Young estudió datos de 4.684 mujeres durante un período de 250 años. Las mujeres que sufrieron la hambruna durante su edad reproductiva (entre los 19 y los 45 años) tuvieron una menor esperanza de vida cuantos más hijos tuvieron. Las madres con un solo hijo alcanzaron, en promedio, los 71,6 años, mientras que una madre con quince hijos llegó a los 64,3 años. Por lo tanto, cada hijo redujo la esperanza de vida de la madre en aproximadamente medio año. Las mujeres que no sufrieron la hambruna, o que la experimentaron en otra etapa de su vida, no experimentaron una menor esperanza de vida.

Según aporta Young: "Durante más de cien años, los investigadores han estudiado cómo influye la reproducción en la esperanza de vida, con resultados dispares. Esto ha llevado a algunos a creer que el comportamiento reproductivo no es un factor significativo en la configuración del envejecimiento humano. Contrariamente a esto, nuestros hallazgos sugieren que, en condiciones adversas, el esfuerzo reproductivo sí afecta a la esperanza de vida".