El corazón de la mujer, el gran olvidado: las señales de alerta del infarto, cuyos síntomas no siempre son "de libro"

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en las mujeres, pero siguen estando infradiagnosticadas y rodeadas de prejuicios médicos. La cardióloga Antonia Sambola alerta de que, a partir de la menopausia, la caída de los estrógenos dispara el riesgo y hace imprescindible un chequeo cardiológico específico especialmente a partir de esa etapa vital de la mujer.

Durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, que nos concede por la publicación de ‘El corazón de las mujeres’ (La Esfera de los Libros), esta reputada cardióloga y doctora en Medicina, desmonta todos los mitos sobre el infarto femenino, explica por qué los síntomas no siempre son ‘de libro’, al tiempo que detalla las claves —desde el control de la tensión hasta el abandono del tabaco— para proteger el corazón de la mujer a lo largo de toda su vida.

Sambola, que actualmente dirige la Unidad de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, lamenta que la salud cardiovascular de la mujer siempre se haya situado en un segundo plano, por detrás del área ginecológica o reproductiva, cuando la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer.

Nos confiesa esta experta que si se ha descuidado es porque a día de hoy se trata de una materia totalmente desconocida para el público general, pero es que “tampoco ha interesado este punto en la medicina general”.

También lo achaca a la poca atención que se le dedica a la mujer en la literatura científica: “La perspectiva femenina ocupa muy poco espacio en los textos médicos, y realmente todos los resultados de los ensayos y estudios clínicos que se hacen con medicación o con diferentes tratamientos se centran sobre todo en pacientes hombres, y después los resultados se extrapolan a la salud de la mujer”.

LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS DE ALARMA

De ahí que haya ese desconocimiento tan grande en nuestra población frente a la salud cardiovascular de la mujer, como comentamos, y por eso le pedimos que nos destaque cuáles son los principales síntomas de alarma a este respecto: “El síntoma fundamental o más común o frecuente en el infarto es el dolor torácico y está presente tanto en los hombres, como en las mujeres de forma igual; y la diferencia está en que las mujeres presentan con más frecuencia otros síntomas como náuseas, vómitos, y malestar general, y a veces el dolor irradia al cuello más frecuentemente en las mujeres”.

Eso sí, volvemos al tema de antes y Antonia Sambola vuelve a lamentar que, tras un anamnesis, y un cuestionario correcto a las pacientes, siga existiendo una tendencia, “adquirida durante la formación médica, para obviar el que una mujer pueda presentar también infarto o un evento cardiovascular”.

En su opinión como cardióloga, se trata de “un prejuicio que no debería existir”. De hecho, reconoce que, en general, los médicos tienen una visión muy estructurada de las enfermedades, cuando lo que realmente se debe primar es una medicina más personalizada, y que siempre se apoye en la evidencia científica. “Tanto en hombres como en mujeres, los eventos cardiovasculares se deben diagnosticar en base al juicio clínico, y en base a las exploraciones realizadas. Una mujer con un dolor torácico se debe hacer un electrocardiograma y las exploraciones habituales para establecer un diagnóstico. No siempre se debe pensar primero que tiene ansiedad o nervios, sino que toda decisión debe estar basada en una evidencia”, remarca esta doctora.

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE ATENDER

Sí que llama la atención esta especialista en que, en el caso de las mujeres, sí que hay diferencias con respecto a los factores de riesgo cardiovascular: “Si hay diabetes, si las mujeres son fumadoras, o presentan antecedentes familiares cardiovasculares, se debe estar atento”.

Igualmente, sostiene que no hay que olvidar que lo habitual es que el riesgo cardiovascular en la mujer aumente después de la menopausia por un descenso de los estrógenos, “que son protectores”, a la vez que durante la menopausia aumenta la presión arterial, los lípidos circulantes, así como el depósito de tejido adiposo a nivel de abdomen, que también es un factor de riesgo.

Con todo ello le pedimos que nos indique cuál es la mejor fórmula para que una mujer cuide de su corazón, y menciona al papel fundamental de la nutrición, del ejercicio, del sueño, de la gestión del estrés, la importancia de no fumar, pero también subraya que uno de los principales consejos es la realización de un chequeo cardiovascular, sobre todo en le menopausia, y durante el resto de la vida también hacerse una toma de tensión anual, para ver si se tiene hipertensión o no, así como una analítica de lípidos, por si están alterados.