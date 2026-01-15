El consumo de pornografía violenta se relaciona con comportamientos sexuales de riesgo y violencia contra las mujeres

Archivo - Mujer triste sentada en la cama. - ZORANM/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consumo de pornografía con contenidos violentos está vinculado con daños en las relaciones interpersonales entre personas jóvenes, una peor salud sexual, un aumento de comportamientos sexuales de riesgo y una mayor aceptación de violencia contra las mujeres, según dos estudios científicos liderados desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Ambos estudios están liderados por la doctora Belén Sanz Barbero y forman parte de una de las líneas de estudio en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del ISCIII; en ellos cuenta con la participan de la doctora Laura Otero García de la ENS-ISCIII; además Ana Rico Gómez, del mimo centro investigador participa en el primer estudio.

Los artículos, que se publican en las revistas 'Behavioral Sciences' y 'BMC Public Health' se enmarcan en el proyecto 'Caracterización del uso de la pornografía digital y su asociación con la salud sexoafectiva y la violencia sexual: evidencias para el consenso sobre intervenciones con jóvenes en España', que lidera la doctora Sanz y en el que participan más investigadoras del ISCIII y un equipo de la Universidad de Alicante.

Los resultados del artículo publicado en la revista 'Behavioral Sciences' muestran que en torno al 51 por ciento mujeres y el 64 por ciento de los hombres de 18-35 años que son consumidores de pornografía, han consumido contenidos con violencia física en el último año. Además identifica, en mujeres y en hombres, una correlación entre el consumo de pornografía con violencia física y una mayor aceptación de la violencia contra las mujeres.

En el caso de los hombres el consumo de pornografía con violencia física se correlacionó con niveles más bajos de empatía y de asertividad sexual. En ambos sexos se ha identificado una asociación entre el consumo de pornografía con violencia física y la función sexual.

También se concluye que los hombres que consumen contenidos violentos tienen una mayor probabilidad de usar potenciadores de la función sexual, y que, en las mujeres, el consumo de pornografía con violencia física se relaciona con una mayor probabilidad de tener dificultades para alcanzar un orgasmo en una relación de pareja.

MAYOR POSIBILIDAD DE COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO

El segundo artículo, publicado en 'BMC Public Health', muestran que, en ambos sexos, el consumo de pornografía violenta se relaciona con una mayor probabilidad de tener comportamientos de riesgo para la violencia sexual. En concreto, se asocia con una mayor probabilidad de tener encuentros sexuales con parejas ocasionales, con posibles problemas de comunicación, así como en encuentros sexuales con presencia de alcohol u otras drogas.

Los resultados muestran que estas asociaciones no se deben a la frecuencia de consumo de pornografía, sino que probablemente se deban al consumo de contenido violento.

Las autoras explican que el consumo de pornografía violento "podría promover actitudes y comportamientos de riesgo para la violencia sexual". Además, señalan que los hallazgos de estos estudios "permiten concluir que el consumo de pornografía violenta podría mediar negativamente en las relaciones interpersonales entre personas adultas jóvenes, en detrimento de las mujeres, ya que podría estar comprometiendo en los hombres habilidades como la empatía y el asertividad sexual, necesarias para establecer relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo".