María Jesús Periago, Rocío González-Barrio y Lorena Sánchez-Martínez, investigadoras involucradas en el estudio - UMU

MURCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consumo de chocolate negro, té verde y zumo de frutas mejora la salud cardiometabólica en mujeres posmenopáusicas, según un estudio liderado por el grupo de transferencia Food&Bioactivity del Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia (UMU), en colaboración con la Universidad de Parma.

El estudio parte de la premisa de que la transición hacia la menopausia supone un punto crítico para la salud de la mujer debido al descenso de los niveles de estrógenos, lo que conlleva alteraciones en la presión arterial, el metabolismo de los lípidos y la distribución de la grasa corporal.

Estos cambios provocan que las mujeres tengan el doble de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiometabólicas durante esta etapa de la vida.

El equipo de investigación, liderado por las doctoras María Jesús Periago y Rocío González-Barrio, junto a la investigadora Lorena Sánchez-Martínez, evaluó el impacto de suplementar la dieta habitual de 25 mujeres, de entre 45 y 65 años, con una combinación específica de alimentos ricos en (poli)fenoles: dos onzas de chocolate negro 85%, una taza de té verde y 100 ml de un zumo de granada, naranja y frutas rojas.

Tras dos meses de intervención, los análisis revelaron un aumento significativo en la excreción urinaria de metabolitos fenólicos. En total, se identificaron 116 compuestos resultantes de la metabolización de los (poli)fenoles, presentes en los alimentos ingeridos, por la acción de la microbiota intestinal.

"Esto demuestra que los metabolitos fenólicos son biodisponibles y se espera que sean los responsables de los efectos beneficiosos en la reducción del riesgo cardiometabólico", ha explicado María Jesús Periago, catedrática de Nutrición y Bromatología.

Según Periago, estos compuestos tienen la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar la presión arterial y ejercer efectos antioxidantes y antiinflamatorios en el organismo.

NUTRICIÓN PERSONALIZADA

Otro de los resultados prometedores de este estudio, que ha sido publicado en la revista Food & Function, tiene que ver con la gran variedad interindividual. El equipo investigador identificó tres tipos de perfiles o 'fenotipos' de productoras de estos compuestos: bajo, medio y alto.

Este descubrimiento subraya la importancia de la microbiota intestinal de cada persona, que actúa como un 'laboratorio interno' determinando los beneficios reales que se obtienen de los alimentos.

"Aunque dos personas coman exactamente lo mismo, los beneficios de la ingesta de chocolate negro, té verde o zumo pueden variar considerablemente. La clave reside en la microbiota intestinal de cada individuo y en su capacidad para transformar los compuestos presentes en estos alimentos en metabolitos beneficiosos para la salud, lo que abre la puerta a la nutrición personalizada", ha afirmado Rocío González-Barrio.

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto 'Cardiogene', financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, con el apoyo de la Fundación Robles Chillida, el Ministerio de Universidades y el Consejo Europeo de Investigación (ERC) a través del programa Horizon 2020.