El consumo de algunos nutrientes clave para la menopausia es "inferior" a las recomendaciones, según un informe

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres en etapa de menopausia en España y países del entorno presentan una "inadecuación" nutricional "muy elevada", en línea con varios estudios que detallan que el consumo de algunos nutrientes clave para este periodo es "inferior" a las recomendaciones, según se desprende de un informe elaborado por el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

"Especialmente en el caso de la vitamina D, que ya es muy conocido, pero también del calcio, del magnesio y de algunas vitaminas relevantes como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E o la vitamina B", ha detallado este jueves en la presentación del informe la endocrina y coordinadora del documento, Irene Bretón, quien ha precisado que este déficit contribuye al riesgo de osteoporosis, sarcopenia y a una mayor morbilidad.

El informe, centrado en los riesgos nutricionales de la mujer durante la menopausia, perimenopausia y posmenopausia, destaca que la salud nutricional de este colectivo debe ser una "prioridad sanitaria y de salud pública", teniendo en cuenta que la transición menopáusica y la posmenopausia afectan a un porcentaje relevante de la población femenina.

Según apunta, una edad de inicio de la menopausia temprana, sobre todo cuando no se relaciona con factores genéticos, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente ictus, así como osteoporosis y otros problemas. Sin embargo, un estilo de vida saludable, que incluye un patrón de dieta mediterránea y evitar tóxicos como el tabaco o el alcohol, puede mitigar significativamente este riesgo.

En esta línea, el informe enfatiza los beneficios del ejercicio físico. Así, recomienda su práctica regular, con una frecuencia de entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, que incluya dos o más sesiones de fuerza. De este modo, destaca que se preserva masa muscular y calidad ósea, mejora el perfil cardiometabólico, el estado de ánimo, el sueño y la calidad de vida.

SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL

El informe afirma que la suplementación con calcio y vitamina D puede estar indicada cuando existe riesgo de déficit de estos nutrientes. No obstante, advierte que la evidencia y seguridad sobre el uso de otros complementos alimenticios, una práctica frecuente, no está suficientemente estudiada, por lo que requiere una evaluación individualizada y más investigación.

Por otra parte, dedica un apartado a la obesidad, advirtiendo que en la etapa perimenopáusica y posmenopáusica aumenta el riesgo de síndrome metabólico, esteatosis hepática metabólica, cáncer dependiente de hormonas y fracturas. Según apunta, una dieta equilibrada y la práctica de actividad física son las estrategias adecuadas para asegurar una pérdida de peso manteniendo la masa muscular y la salud ósea.

Por último, el comité científico insiste en la necesidad de impulsar una "estrategia integrada", que incluya un cribado y evaluación nutricional y funcional, una evaluación cardiometabólica y de salud ósea, que permitan llevar a cabo una educación nutricional y programas estructurados de ejercicio adaptados.

En paralelo, afirma que se deben realizar investigaciones adicionales para definir recomendaciones específicas, así como desarrollar políticas de salud pública orientadas a este grupo de población.

Bretón, médico adjunto de la unidad de nutrición clínica y dietética del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ha apuntado que, en la actualidad, las mujeres pasan casi la mitad de la vida en situación de posmenopausia. Por ello, ha afirmado que se requiere un "esfuerzo de adaptación" para "entender mejor".