Conocer cómo varía la fuerza en el ciclo menstrual permite adaptar mejor la prevención y recuperación de lesiones

Archivo - Mujer deportista lesionada. - LZF/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fisioterapeuta y profesor-investigador de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Comillas (EUEF) Raúl Coto ha asegurado que conocer cómo varía la fuerza a lo largo del ciclo menstrual permite adaptar mejor los programas de prevención y recuperación en deportistas, con lo que se mejora el rendimiento y se reduce el riesgo de lesión.

Así lo ha afirmado en la XII Jornada Internacional de Fisioterapia Deportiva, que la EUEF ha organizado junto a la Federación Española de Triatlón para abordar cómo la fisioterapia está avanzando hacia intervenciones más personalizadas para la mujer deportista y para deportistas con discapacidad.

"El fisioterapeuta ya no solo interviene cuando aparece la lesión, sino que es fundamental en la prevención, la optimización del rendimiento y la mejora de la calidad de vida", ha señalado la fisioterapeuta, profesora-investigadora de la EUEF y presidenta del comité organizador, Elisa Benito, quien ha advertido de que el "gran reto" es adaptar esa intervención a cada persona.

Durante la jornada, se ha puesto el foco en una lesión frecuente, la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), cuya incidencia es hasta cuatro veces mayor en mujeres que en hombres en deportes como el fútbol o el baloncesto.

La EUEF está llevando a cabo investigaciones centradas en factores fisiológicos, como el ciclo menstrual, la fuerza muscular o el suelo pélvico, para desarrollar estrategias específicas que contribuyan a la prevención.

DISCAPACIDAD

La jornada también ha tratado la fisioterapia aplicada a personas con discapacidad, donde la investigación está aportando nueva evidencia para mejorar tanto el rendimiento como la autonomía.

En este ámbito, la EUEF está desarrollando un proyecto centrado en el análisis del equilibrio en deportistas con y sin discapacidad intelectual, con el objetivo de entender cómo influyen factores como la velocidad de procesamiento cognitivo o las habilidades adaptativas en el control postural.

"Este tipo de investigación nos permite avanzar hacia una fisioterapia más precisa y basada en evidencia. No se trata solo de intervenir, sino de comprender qué factores condicionan el rendimiento para poder diseñar programas realmente individualizados", ha explicado Elisa Benito.

Los resultados evidencian diferencias significativas en el equilibrio entre ambos grupos, así como una relación directa entre el nivel de habilidades adaptativas y la capacidad de mantener la estabilidad, especialmente en deportistas con mayor grado de discapacidad.

La seleccionadora nacional de ciclismo paralímpico, Begoña Luis, ha subrayado la importancia de adaptar los procesos de entrenamiento y rehabilitación para alcanzar el alto rendimiento en estos deportistas.