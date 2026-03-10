Confirman que una técnica contra los quistes ováricos preserva mejor la fertilidad que la cirugía

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por Dexeus Mujer ha confirmado que una técnica que utiliza energía de plasma para eliminar quistes ováricos preserva mejor la fertilidad que la cirugía convencional, "manteniendo la misma tasa de recurrencia".

Publicado en 'Reproductive Biomedicine online', en la investigación han participado 176 mujeres de entre 18 y 40 años que presentaban endometriomas unilaterales, un problema que afecta a entre un 17 y un 44% de las pacientes con endometriosis, informa Dexeus Mujer en un comunicado este martes.

El equipo de la Unidad de Endometriosis de Dexeus Mujer aplica desde hace unos años la ablación con energía de plasma en estos casos, una técnica quirúrgica que permite eliminar los tejidos patológicos reduciendo al mínimo el daño sobre los sanos.

El estudio comparó dos técnicas quirúrgicas para el tratamiento de los endometriomas, la ablación con energía de plasma (PEA) y la quistectomía, y los datos muestran que la probabilidad de que el endometrioma vuelva a aparecer (tasa de recurrencia) es muy similar con ambas: un 23% en las mujeres tratadas con ablación con energía de plasma (PEA) frente a un 26,6% en las intervenidas con quistectomía.

La diferencia más relevante se observó en la reserva ovárica tras la cirugía, que fue mucho más alta en el grupo en el que se aplicó la ablación con energía de plasma; y la ausencia completa de folículos antrales en el ovario intervenido solo se observó en el 1,1% de las mujeres a las que se aplicó la PEA, frente al 33,7% de quistectomía.

El estudio confirma que, además de ofrecer una mejor preservación de la fertilidad, esta técnica presenta la misma tasa de recurrencias que la quistectomía, que es la cirugía que se suele aplicar en endometriosis del ovario, que puede comportar la eliminación de tejido ovárico, lo que afecta a la fertilidad de las pacientes.