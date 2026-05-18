Archivo - La comunicación del diagnóstico y el inicio del tratamiento, "momentos pico de miedo" en cáncer de mama, según expertas - QUIRÓN SALUD - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La comunicación del diagnóstico y el inicio del tratamiento son los "momentos pico de miedo" en cáncer de mama, según han indicado la oncóloga médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, la doctora Isabel Echavarría, y la enfermera de Práctica Avanzada en Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Montserrat Álvarez Colorado, durante una cita organizada por la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA).

Cuando las pacientes reciben el diagnóstico, "se pasa de estar bien a enfrentarse, de forma repentina, a una enfermedad que se convierte en una realidad diaria", han indicado con motivo de su participación en el tercer encuentro de la campaña 'Sin miedo al miedo', llevado a cabo en forma de webinar y moderado por la miembro de la organización convocante, Catiana Martínez.

A colación de esta iniciativa, puesta en marcha hace unos meses y que, según su promotora, está "orientada a visibilizar la realidad del miedo que sienten las mujeres con cáncer de mama en las distintas fases del proceso de enfermedad", las también secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y vocal de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) han señalado que el comienzo de la terapia es un "momento de máxima incertidumbre".

En ese punto, y en relación con el tratamiento, "no se sabe cómo te va a sentar y cada caso es distinto", han continuado, tras lo que han declarado que otro instante de tensión "es cuando se finaliza la terapia". "A veces, también pasan por una sensación de quedarse desprotegidas", han puesto de manifiesto.

El miedo "es una emoción natural a la que es necesario escuchar" para reconocer las "necesidades" y "tomar decisiones" que protejan, ha indicado, por su parte, la presidenta de FECMA, María Antonia Gimón. Por ello, esta acción de seis meses de duración, que incluirá distintas sesiones con especialistas y que "viene sustentada por una encuesta".

TEMOR A QUE EL TRATAMIENTO NO FUNCIONE

La misma cuenta con el apoyo institucional de SEOM y de los grupos Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y académico de investigación en cáncer de mama SOLTI, así como con la colaboración de las compañías farmacéuticas Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca, Lilly, Novartis, Pfizer y Roche. De ella y la citada encuesta se ha extraído el dato de que el miedo a que el tratamiento no funcione es el tercero más reportado, con cerca del 73,63 por ciento (134 mujeres).

Ante estos miedos, como el referido al diagnóstico, en este webinar se ha mostrado la apuesta por "una comunicación fluida entre la paciente y los profesionales". "La incertidumbre es lo más difícil de gestionar y, por eso, la comunicación resulta esencial", han insistido las expertas, para añadir que "explicar qué puede pasar en cada etapa del proceso ayuda a preparar a la paciente".

Desde FECMA, que han recordado que el principal temor de las pacientes es el miedo a la recaída y el segundo, el relativo a la muerte, han puesto de manifiesto que "la encuesta inicial reveló que, para 419 de ellas (77%), el miedo a la recaída es uno de los que han sentido con mayor intensidad".