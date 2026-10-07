Las complicaciones del embarazo pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiometabólicas y renales años después

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MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diabetes gestacional, la hipertensión arterial durante el embarazo y la depresión posparto se vincularon con un mayor riesgo de cuatro afecciones cardiometabólicas y renales: enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensión arterial o enfermedad renal crónica.

Concretamente, las mujeres que hayan sufrido complicaciones en su último embarazo, o en uno anterior, tienen un mayor riesgo de desarrollar afecciones cardiometabólicas y renales en los años posteriores. Esta es una de las pricipales conclusiones de un estudio del King's College de Londres (Reino Unido), publicado en 'BMJ Medicine'.

El parto prematuro, el aborto espontáneo, la muerte fetal, el desprendimiento de placenta (cuando la placenta se separa de la pared interna del útero antes del parto) y los bebés que nacen pequeños o grandes para su edad gestacional, estan asociados con un mayor riesgo de al menos una afección cardiometabólica-renal.

¿CUÁL ERA LA EVIDENCIA HASTA AHORA?

La relación entre la diabetes gestacional y la hipertensión arterial durante el embarazo, y el posterior desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal crónica, ya ha sido establecida en investigaciones previas. Para la mayoría de las demás complicaciones del embarazo, como el aborto espontáneo, la muerte fetal, el desprendimiento de placenta, el parto prematuro, los bebés pequeños y grandes para la edad gestacional y la depresión posparto, solo existe evidencia limitada.

La mayoría de los estudios anteriores solo consideraron el embarazo más reciente y pocos examinaron la enfermedad renal crónica. Para subsanar esta falta de información, los autores consultaron una amplia base de datos de Atención Primaria para encontrar mujeres que hubieran estado embarazadas y registradas con un médico de cabecera en el Reino Unido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2022. Esta información se vinculó con datos hospitalarios para identificar complicaciones del embarazo.

ANALIZARONMÁS DE 1,4 MILLONES DE MUJERES EMBARAZADAS

De esta forma, identificaron a más de 1,4 millones de mujeres que habían estado embarazadas, con o sin complicaciones durante el embarazo, a las que se les realizó un seguimiento durante un promedio de cuatro años. Los investigadores descubrieron que la hipertensión gestacional y la preeclampsia triplicaron con creces la tasa de hipertensión y duplicaron aproximadamente la tasa de enfermedad renal crónica en la edad adulta, con incrementos menores para las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

La diabetes gestacional se asoció con una tasa siete veces mayor de diabetes tipo 2 y con mayores tasas de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Los investigadores también encontraron asociaciones menos consolidadas.

La depresión posparto tras el último embarazo aumentó la incidencia de los cuatro trastornos cardiometabólicos y renales entre un 35% y un 56%. El aborto espontáneo, la muerte fetal, el desprendimiento de placenta y el parto prematuro en el último embarazo o en uno anterior se asociaron con tasas ligeramente más altas de uno o más resultados.

Los autores aseguran que se necesita más investigación para comprender mejor el mecanismo subyacente a estas asociaciones y para determinar si añadir el historial de embarazos de una mujer a los modelos de riesgo existentes facilita la predicción de su salud futura, tanto cardíaca como renal y metabólica.

Una de las fortalezas del estudio es el uso de una amplia base de datos de médicos de cabecera que refleja la población del Reino Unido en términos de geografía, privación socioeconómica y edad.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no implica que la complicación del embarazo cause ninguna enfermedad posterior. Más bien, la complicación funciona como un marcador clínico de riesgo subyacente, según afirman los autores.

SE NECESITAN MÁS DATOS AL SER OBSERVACIONAL

Una limitación del estudio es la falta de datos sobre hábitos alimenticios y actividad física. También faltaban datos sobre etnia para aproximadamente una quinta parte del grupo de estudio. Los autores concluyen que "varias complicaciones del embarazo, incluidas las ocurridas en embarazos anteriores, se asociaron con un mayor riesgo de afecciones cardiometabólicas y renales en los años posteriores al embarazo".

"Estos hallazgos respaldan la obtención de un historial reproductivo completo y el uso del período posparto como un momento oportuno para la evaluación de riesgos y las estrategias cardioprotectoras preventivas en mujeres con antecedentes de resultados adversos en el embarazo".