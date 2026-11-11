Una combinación terapéutica muestra resultados positivos frente a síndrome de ovario metabólico poliendocrino

Archivo - Imagen de recurso consulta de ginecología. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YAKOBCHUKOLENA

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tratamiento SPIOMET, que combina a dosis bajas espironolactona (SPI), pioglitazona (PIO) y metformina (MET), ha mostrado resultados positivos frente a síndrome de ovario metabólico poliendocrino (SOMP) en el ensayo clínico de fase II 'SPIOMET4HEALTH', en el que han participado 316 mujeres jóvenes de seis países.

El estudio, que ha evaluado un nuevo enfoque terapéutico centrado en las causas endocrinas y metabólicas subyacentes al SOMP, se ha llevado a cabo en siete centros de Italia, Dinamarca, Turquía, Austria, Noruega y España, donde han participado el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y el Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta.

Los resultados apuntan que, en las mujeres que recibieron el tratamiento, la ovulación y los ciclos menstruales fueron más regulares, al tiempo que disminuyeron el crecimiento excesivo de vello corporal y el acné y se observó una reducción de los niveles de andrógenos en sangre.

Todas las participantes, con edades comprendidas entre los 12 y 24 años, recibieron acompañamiento a través de un programa estandarizado de hábitos de vida saludables. En este sentido, el estudio recoge que la calidad de vida mejoró en todos los grupos del estudio.

"Los resultados abren nuevas esperanzas para las mujeres con SOMP: combinar SPIOMET con una intervención sobre los hábitos de vida podría permitirnos abordar el síndrome en sí, no solo sus síntomas. Es un paso importante hacia una mejor atención para millones de mujeres", ha destacado la coordinadora del proyecto, Lourdes Ibáñez, del Hospital Sant Joan de Déu.

Los resultados obtenidos abren la puerta a un ensayo fase III con el que seguir evaluando la eficacia y seguridad de SPIOMET.

RECONOCER EL SOMP COMO PRIORIDAD DE SALUD PÚBLICA

La Universidad de Bolonia, en Italia, acogió el pasado 6 de noviembre el evento final de 'SPIOMET4HEALTH', que reunió a expertos científicos, profesionales sanitarios y representantes de pacientes para analizar los resultados del proyecto y sus implicaciones para la práctica clínica y las políticas sanitarias, con la presencia de los eurodiputados Sirpa Pietikäinen y Billy Kelleher.

En este marco, se pusieron sobre la mesa diversas reivindicaciones de pacientes y profesionales, comenzando por la necesidad de reconocer el SOMP como una prioridad de salud pública, impulsando la sensibilización, el diagnóstico precoz, la recopilación de datos y la inversión sostenida en investigación.

Asimismo, se instó a garantizar una participación real y significativa de las pacientes, incorporando sus experiencias y prioridades a los estudios clínicos y a las decisiones sanitarias. A este respecto, la representante de Young Women's Health Group, Martina Alberani, subrayó que "la participación de las pacientes no es un extra opcional", sino que permite fortalecer tanto la investigación como la atención sanitaria.

También se puso el foco en la importancia de mantener el apoyo al desarrollo clínico, para que los resultados prometedores de la investigación puedan avanzar hacia nuevas opciones terapéuticas, y en la misma línea, reforzar la coordinación europea y el compromiso a largo plazo.

En paralelo, se insistió en la necesidad de contar con una financiación específica, suficiente y sostenida para la investigación en salud de la mujer, además de simplificar las vías regulatorias y prestar mayor atención a las necesidades de salud de las mujeres en las políticas europeas de investigación y sanidad.

Carolina Bucalo, una de las participantes en el ensayo clínico, reivindicó la necesidad de prestar mayor atención a los problemas de salud de las mujeres. "Esta experiencia me enseñó algo muy importante: no tenemos por qué resignarnos a nuestros síntomas ni sufrir en silencio. Merecemos una investigación que se tome nuestra salud en serio", aseveró.