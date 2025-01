Cirugía reconstructiva de la mama: cuándo es necesaria y por qué va más allá de la intervención estética

MADRID, 21 Ene. (EDIZIONES) -

Una de cada ocho españolas padecerá un cáncer de mama en su vida. En algunos casos será necesario reconstruir esa mama, un procedimiento quirúrgico que va más allá del mero aspecto estético, y que puede impactar notablemente a nivel funcional y psicológico en la paciente.

La doctora María del Mar Vernet Tomàs, es la coordinadora de la Unidad Funcional de patología mamaria del Hospital del Mar de Barcelona, así como presidenta de la Asociación Española y Portuguesa de Cirujanos de la mama (AEPCIMA). En una entrevista que nos concede a Europa Press Infosalus señala que este procedimiento quirúrgico se lleva a cabo tras realizar una mastectomía.

"Consiste en crear una nueva mama, en aquellas pacientes en las que se ha tenido que extirpar por la situación particular que sea", aprecia esta experta. Subraya en este sentido que cuando se hace mastectomía se produce un "cambio importante" en el esquema corporal de la mujer, y que forma parte de su vida sexual, social, y privada.

"Se puede haber visto alterada la calidad de vida de la paciente, y su adaptación a la nueva situación puede estar dificultada por la mastectomía, de manera que la reconstrucción de la mama palía estos cambios en la estructura de la mujer", resalta esta especialista.

Mientras, la doctora Carmen Vega, que es la jefa de sección del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital del Mar de Barcelona, coincide al apuntar con la doctora Vernet en que este tipo de intervenciones son necesarias "siempre que la paciente lo desee". "Suele estar indicada tras una mastectomía o tumerectomía, o bien por una patología en la mama fruto de una enfermedad congénita, o ante el riesgo de desarrollo de cáncer mama, en el que está indicada una mastectomía", agrega.

CÓMO SE REALIZAN ESTAS CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS

Esta especialista mantiene que la cirugía reconstructiva de la mama puede realizarse bien a través de prótesis, o por otro lado, a partir de tejido propio de la paciente, generalmente del abdomen.

"Cada técnica tiene sus ventajas e inconvenientes, y luego hay factores que determinarán la idoneidad de cada una", sostiene. Así, especifica la doctora Vega que, si hay radioterapia previa o posterior, no están indicadas las prótesis por riesgo de mal resultado estético y funcional.

En el caso del empleo de tejido propio de la paciente (reconstrucción mamaria autóloga), esta técnica dice que sí puede emplearse cuando la paciente va a recibir radioterapia o tiene antecedentes de ello, o bien porque prefiere seguir este procedimiento: "No tienes una prótesis que recambiar cada año. Aquí el tacto es más parecido a la mama normal, y la evolución es más parecida a la mama sana, la caída que tiene. Todo es más parecido a una mama sana".

Si la paciente no tiene exceso de piel y de grasa en el abdomen, la zona desde la que habitualmente suele extirparse el tejido para la reconstrucción mamaria, apunta la doctora Vega que se podría realizar con el tejido de la espalda, donde está el surco del sujetador si sobra; también se puede hacer con el músculo de la espalda, y luego hay otras zonas como el área de los glúteos, de la cintura, o de la cara interna de los muslos.

En este contexto, destaca la doctora Vega que la reconstrucción mamaria con tejido del propio del paciente es la única cirugía reconstructiva de pecho que perdura de por vida, y a la que posteriormente, si se desea, se le pueden hacer pequeños retoques. Mientras, precisa esta cirujana plástica que las prótesis se deben cambiar cuando se degrade el material, algo que suele suceder en torno a los 10-15 años, dependiendo de la paciente.

UNA CICATRIZ DE MEJOR CALIDAD

A la hora de proteger la cicatriz de la intervención, y que ésta sea de la mejor calidad posible, ve aconsejable la especialista del Hospital del Mar de Barcelona emplear hidratación con aceites, masajes, protección solar, láser, o presoterapia (parches de silicona), entre otras técnicas.

Recalca que la reconstrucción mamaria es opcional por la paciente, y advierte de que hay mujeres que no quieren reconstruirse; si bien insiste en que hay que ofrecerles a todas la reconstrucción: "Sí se debe aportar a todas las pacientes la información de todas las técnicas y consensuar con ellas la mejor en cada una. Dependerá mucho de varios factores, si fuman o no, si son delgadas o no, si tienen más depósito de grasa en un lado u otro, si quieren directamente la prótesis; entre otros factores a debatir con el cirujano plástico y los expertos de las unidades de patología mamaria".

Una reconstrucción mamaria muchas veces necesita retoques, de cicatrices o de la forma, y en una sola cirugía es casi imposible para que perdure en el tiempo con el mejor resultado estético, aprecia la doctora Vega.