La cirugía conservadora es alternativa a la mastectomía para pacientes seleccionadas con recaída de cáncer de mama

Cirugía, sutura, quirófano. - TWILIGHTSHOW/ ISTOCK

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cirugía conservadora puede ser una opción segura para determinadas pacientes que presentan una recaída del cáncer en la misma mama, evitando una mastectomía de rescate, según se desprende de un documento de consenso internacional firmado por expertos que ha establecido por primera vez criterios consensuados para seleccionar a las pacientes que podrían beneficiarse de una segunda cirugía conservadora -retumorectomía y reirradiación parcial- tras haber recibido similar abordaje en el tratamiento inicial.

El documento, que publica en 'The Lancet Oncology', señala que la toma de decisiones compartida entre paciente y especialista y la planificación individualizada del tratamiento.

"Una de las cuestiones más relevantes de este consenso es que permite avanzar hacia una selección más precisa de las pacientes. No se trata de sustituir la mastectomía por una segunda cirugía conservadora, sino de identificar aquellas situaciones en las que conservar de nuevo la mama puede ser una alternativa segura y adecuada", señala la doctora Isabel Rubio, coordinadora del Área de Cáncer de Mama del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), quien ha participado en este documento.

"Es fundamental valorar también si es posible realizar una reirradiación parcial a la mama y cuál es la mejor estrategia en cada paciente", señala Rubio, actualmente presidenta electa de la Organización Europea de Cáncer (ECO).

La incidencia acumulada a 5 años de un segundo evento de cáncer de mama ipsilateral es del 2 por ciento, mientras que a 10 años se sitúa en torno al 4 por ciento. En este contexto, cobra especial importancia cómo abordar un segundo cáncer que aparece años después en la misma mama, especialmente en mujeres que ya fueron tratadas inicialmente mediante cirugía conservadora y radioterapia. Hasta ahora, la posibilidad de realizar una segunda cirugía conservadora ante una recaída en la misma mama carecía de criterios internacionales suficientemente homogéneos para seleccionar a las pacientes.

El nuevo consenso reúne a 36 especialistas internacionales y, tras dos rondas de evaluación, ha alcanzado acuerdo en el 80% de las cuestiones analizadas sobre selección de pacientes y tratamiento local. "Este estudio es el primer esfuerzo coordinado para establecer un consenso estructurado de expertos", señala la experta.

"Los objetivos son garantizar que esta estrategia ofrece resultados oncológicos adecuados y, al mismo tiempo, que puede realizarse manteniendo un resultado estético óptimo. Para ello, hay que valorar las características tumorales de la recaída, el tiempo que ha pasado desde el diagnóstico inicial y la probabilidad de preservar la mama y volver a radiar de forma parcial. Y, por supuesto, las preferencias de las pacientes", añade.

Los expertos señalan, además, que los tumores HER2 positivos y los triple negativos no deben considerarse, por sí mismos, una contraindicación absoluta para esta estrategia. La decisión debe integrar las características concretas del tumor y de la paciente.

El consenso también recoge un amplio acuerdo sobre la importancia de valorar la relación entre el tamaño del tumor y el volumen de la mama, conseguir márgenes quirúrgicos libres de enfermedad y analizar la posibilidad de volver a irradiar el lecho tumoral.

La reirradiación adquiere así un papel relevante dentro de la estrategia de conservación de la mama. Los avances en las técnicas de radioterapia permiten plantear, en determinados casos, una nueva irradiación más focalizada sobre el área del tumor. Su indicación, como advierten los especialistas, debe valorarse de manera individual en un equipo multidisciplinar y teniendo en cuenta el tratamiento radioterápico previo.

Por otro lado, señalan que uno de los acuerdos más claros alcanzados por los especialistas se refiere al papel de la mujer en la elección del tratamiento. Así, el 100% de los expertos considera que las preferencias de la paciente deben ocupar un lugar central en la toma de decisiones. "Nuestro papel no es decidir por ellas, sino ofrecerles todas las alternativas que sean oncológicamente adecuadas y con resultados estéticos óptimos", concluye Rubio.