La cifra real de la mortalidad materna en España es cuatro veces mayor a la oficial, según un nuevo registro

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo registro impulsado por el Grupo Español de Seguridad Obstétrica (GESO) ha desvelado que la mortalidad materna en España fue de 13,76 por cada 100.000 partos en 2021, una cifra que cuadruplica a la recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ese mismo año --3,26--.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la muerte materna como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales. "La mortalidad materna es la clave más importante de la seguridad obstétrica", ha afirmado a Europa Press el presidente de GESO, Óscar Martínez.

Así, Martínez ha descrito las dos causas que explicarían el desfase entre ambas cifras en España en el año 2021: por un lado, hay una infraestimación en el dato oficial y, por el otro, las muertes por Covid de las embarazadas durante la pandemia no rezaron como muertes maternas. "Sabíamos que la mortalidad materna estaba infraestimada, pero lo que no sabíamos era cuánto", ha manifestado el experto, que ejerce como ginecólogo en el Hospital de Formentera.

Este grupo multidisciplinar, compuesto por ginecólogos, anestesistas y matronas, recopiló los datos de partos de 2021 de 60 hospitales españoles de todos los tamaños. De este modo, el registro abarcó un total de 110.451 partos, lo que supone alrededor de un tercio de los 337.380 nacimientos ocurridos en España en ese año.

PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE UNA MUERTE MATERNA

Según ha explicado el ginecólogo, el Ministerio de Sanidad recoge los datos de estas muertes que le proporcionan las comunidades autónomas, que estas a su vez recogen de los hospitales, y es aquí donde se produce, en muchas ocasiones, la infraestimación. "Por ejemplo, si una mujer da a luz en un hospital pequeño, pero tiene una complicación e ingresa en la UCI de un hospital más grande y muere allí, esa muerte no se registra como muerte materna en el hospital grande porque ha parido en otro hospital, pero tampoco cuenta como muerte materna en el pequeño porque no ha llegado a fallecer allí. Al final, esa mortalidad materna no se encuentra ni en un hospital ni en el otro, pero es una mortalidad materna indirecta de libro", ha detallado, en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la pandemia, el presidente de la GESO ha recordado que, en ese año, todos los países notificaron aumentos en la mortalidad materna, por lo que en España la cifra también subió. Tal y como ha recordado, la Covid-19, igual que la gripe y que otras infecciones, empeora su curso durante el embarazo. "En caso de muerte, es una mortalidad indirecta. En el resto de países se mide como muerte materna", ha insistido.

Martínez ha anunciado que el grupo multidisciplinar está recogiendo ahora los datos de 2022, durante el que la cifra seguramente se redujo, dado el menor impacto de la pandemia. "En el año 2022 veremos la mortalidad materna real en España sin Covid y calcularemos por la diferencia lo que hemos perdido en el Covid este país. Y pensamos que es mucho, porque este país tuvo una pandemia tremenda", ha apuntado.

Para el presidente de GESO, el problema reside en que "no hay una ley ni hay una instrucción del Ministerio de Sanidad que haga tremendamente obligatorio" el registro de este tipo de muertes. En este sentido, el ginecólogo ha lamentado que España es "un país muy difícil de medir" porque "no hay una cultura del dato". "Eso hace que estemos a oscuras", ha zanjado.