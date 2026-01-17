La ciencia despeja las dudas: tomar paracetamol en el embarazo no aumenta el riesgo de autismo o TDAH

Archivo - Embarazada, pastillas. Fármacos. - REVOLU7ION93/ ISTOCK - Archivo

Después de que la Administración Trump haya vinculado en los últimos meses la toma de paracetamol durante el embarazo con el desarrollo de autismo, siguen publicándose evidencias de que esta afirmación no se sostiene.

Ahora, la síntesis más rigurosa de la evidencia actual realizada hasta la fecha, realizada por investigadores de City St George's de la Universidad de Londres (Reino Unido) y publicada en la revista ‘The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health’, insiste en que no hay evidencia de que el uso de paracetamol durante el embarazo aumente el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual entre los niños.

Fue en septiembre de 2025 cuando la administración estadounidense sugirió que tomar paracetamol durante el embarazo podría aumentar el riesgo de autismo entre los niños. Los metaanálisis anteriores sugirieron pequeñas asociaciones entre el paracetamol en el embarazo y un mayor riesgo de autismo y TDAH, pero a menudo se basaban en estudios propensos a sesgos.

TAMPOCO DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Esta nueva revisión sistemática y metaanálisis examinó 43 estudios y encontró que los estudios más grandes y metodológicamente rigurosos, como los que realizan comparaciones entre hermanos, proporcionan evidencia sólida de que el paracetamol durante el embarazo no causa autismo, TDAH o discapacidades intelectuales.

Los autores comentan que los hallazgos de las comparaciones entre hermanos y sus resultados agrupados de múltiples estudios sugieren que las asociaciones informadas previamente entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo, el TDAH o las discapacidades intelectuales pueden deberse a otros factores maternos, como dolor subyacente, malestar, fiebre o predisposición genética, en lugar de cualquier efecto directo del paracetamol.