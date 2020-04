Las 5 causas que pueden hacer que tu regla sea irregular

MADRID, 27 Abr. (EDIZIONES) -

El ciclo menstrual se repite cada mes hasta la menopausia, excepto durante el embarazo y la lactancia. Salvo en estas dos situaciones, la aparición de irregularidades en la menstruación, sobre todo si son prolongadas, deben consultarse con el ginecólogo.

Así lo afirma la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), entidad que considera vital controlar cómo es ese ciclo menstrual mes a mes. "Consta de 28 días pero se considera normal que dure entre 21 y 35 días. Comienza el primer día de hemorragia y finaliza el día anterior a la siguiente regla. Para controlar la duración de tu ciclo menstrual marca en un calendario el primer día de sangrado como el día 1 de tu ciclo, y cuenta hasta el día de antes del siguiente periodo", señala.

Es más, recuerda que la menstruación es la parte del ciclo menstrual en la que se produce el sangrado y suele durar de 3 a 7 días. "La cantidad de flujo menstrual que se pierde por periodo varía muchísimo de mujer a mujer, pudiendo ir de sólo 9 gramos a más de 350 gramos. La cantidad media, sin embargo, es de unos 70-80 gramos, lo que equivale aproximadamente al volumen de una taza de té", añade la SEGO.

En este punto, recuerda que no siempre se tendrá la misma cantidad de flujo menstrual, y éste varía de un día a otro, siendo mayor al principio del periodo que al final. De hecho, apunta que el 90% se pierde durante los primeros 3 días de menstruación. Además, suele aumentar con la edad y con el número de hijos, según apostilla.

También, recuerda que el ciclo menstrual se ve afectado por el método anticonceptivo que se utilice. Los anticonceptivos hormonales, según aprecia, disminuyen el flujo y el dispositivo intrauterino (DIU), un pequeño aparato que se coloca en el útero lo suele aumentar, excepto en los DIU de progesterona, que liberan pequeñas cantidades de esta hormona.

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, la doctora Carlota Ruesta, médico especialista en Ginecología, Obstetricia y Reproducción asistida en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (Madrid), alerta de que, teniendo en cuenta que el ciclo menstrual es el periodo comprendido entre una regla y otra, y lo normal es que el ciclo menstrual sea entre 21 y 35 días, "cuando este periodo se alarga durante más de tres ciclos, o más de seis meses, debemos consultar al médico".

Es más, sostiene que si se tienen ciclos muy irregulares, donde varía o la regla viene cada más de 35 días, o falla la regla más de tres ciclos, es importante acudir al ginecólogo para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuados.

Así, la especialista en Ginecología, Obstetricia y Reproducción asistida en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (Madrid) detalla que las causas más frecuentes para que desaparezca la regla son:

- Embarazo y lactancia.

- Síndrome de ovario poliquístico: La alteración endocrina más común en las mujeres en edad fértil, que consiste en una anovulación crónica, una elevación de las hormonas masculinas y en una alteración del metabolismo de los azúcares. Es una de las enfermedades más frecuentes en las mujeres en edad fértil, pues afecta al 5-10% de este segmento de población, y una de las principales causas de infertilidad femenina. Su principal característica es un notorio desequilibrio hormonal que afecta al organismo de la mujer de diferentes formas y que puede interferir negativamente en la función reproductiva.

Muchos de estos síntomas, que pueden empezar a manifestarse desde la pubertad, tienen que ver con un exceso de andrógenos, y entre ellos se encuentra la menstruación irregular, que se manifiesta con ciclos menstruales irregulares, que se arreglan cada dos o tres meses, o bien ante la ausencia total de la misma.

-Amenorrea hipotalámica. Desde la Sociedad Española de Fertilidad explican que ésta se asocia con una malnutrición, con el ejercicio físico intenso, con el estrés emocional severo y con patologías crónicas. "Es una respuesta fisiológica del organismo frente a factores ambientales o físicos de estrés, para redistribuir los recursos metabólicos para su propia supervivencia, en lugar que para la reproducción", señala.

Por eso, se trata de un dolencia en la que pierdes la menstruación debido a un aumento del estrés, por lo general derivado de una combinación de exceso de ejercicio y de dieta muy estricta. Uno de los problemas que presenta, según mantienen los expertos, es que muchas mujeres no se darán cuenta de que tienen un problema hasta que quieran quedarse embarazadas y dejen de tomar las pastillas anticonceptivas y no recuperan su periodo. No obstante, celebran que en la mayor parte de casos esta amenorrea puede solucionarse y las mujeres quedarse embarazadas de forma natural.

- Amenorrea primaria tiene lugar, según la doctora Carlota Ruesta, cuando una niña de 16 años no ha visto aún la regla. "Lo importante es acudir al médico donde se hará un diagnóstico con una historia y un examen físico completos, con una analítica de sangre para valorar el perfil hormonal y con una ecografía ginecológica. El tratamiento se va a individualizar en función de cada caso, y será la píldora anticonceptiva, o bien inductores de la ovulación, en función de lo que requiera cada paciente.