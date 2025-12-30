Casi el 40% de los nacimientos registrados en España son de madres mayores de 35 años

Archivo - Embarazo. - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 39,7 por ciento de los nacimientos registrados en España en el último año son de madres mayores de 35 años, una edad marcada como el límite de la fertilidad, según datos del Instituto Bernabeu, que achaca el cada vez mayor retraso de la maternidad al continuo descenso de los nacimientos en el país en la última década.

"El retraso de la maternidad es uno de los principales desencadenantes de la caída de la natalidad debido a que la edad es uno de los principales obstáculos para lograr el embarazo. Con 30 años la mujer tiene la mitad de probabilidad de ser madre que a los 20-24 años. Y después de los 35 años disminuye considerablemente", ha explicado la codirectora médica de Instituto Bernabeu, la doctora Andrea Bernabeu.

Tras ello, ha señalado que este retraso no solo conlleva una dificultad en la consecución de la gestación y aumento del riesgo de aborto, sino también embarazos de mayor riesgo tanto para la madre como para el bebé.

Según el Instituto Bernabeu, ya se producen más partos de madres de 40 años o más (el 10,4% del total), una cifra que ha crecido en los últimos diez años, cuando representaba un 7,2 por ciento del total, y ha superado al 9,8 por ciento de partos en mujeres menores de 25 años.

"Retrasar la edad del primer hijo, supone en muchas ocasiones, una mayor dificultad en conseguir el embarazo del siguiente hijo; es lo que denominamos infertilidad secundaria, es decir, la dificultad de gestar de forma natural tras el nacimiento del primer hijo. Esto en ocasiones, determina recurrir a un tratamiento de reproducción asistida cuando previamente se había conseguido el embarazo de forma natural", ha detallado Bernabeu.

Además, la fecundidad presenta notables diferencias entre las mujeres españolas, que tienen una media de 1,07 hijos, frente a las extranjeras, donde la cifra asciende a 1,27.

La crisis de la natalidad también está marcada por la "drástica" reducción del 51 por ciento de la calidad y la concentración de esperma a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera un hombre subfértil a una concentración de espermatozoides inferior a 40 millones por mililitro e infértil cuando está por debajo de 15 millones por mililitro. La media obtenida en las muestras recogidas por Instituto Bernabeu muestra una concentración de 33,5 millones de espermatozoides por mililitro.

En este contexto, cada vez hay más parejas españolas que tienen problemas para tener hijos en España, cifra que se sitúa en torno al 20 por ciento, lo que hace que las clínicas de fertilidad asistida atiendan un mayor volumen de casos.

Actualmente, uno de cada seis niños en el mundo nace mediante reproducción asistida y, en mujeres que superan los 41 años, el 50 por ciento de nacimientos es por donación de óvulos.

Cabe destacar que la media de edad de las pacientes que acuden a las clínicas de Instituto Bernabeu ha ido creciendo en los últimos 40 años y ahora es de 39,6 años. Si se tiene en cuenta aquellas que necesitan recurrir a la ovodonación, la edad supera los 42,2.