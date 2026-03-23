Cardiólogo advierte de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres: "Llegan tarde"

Archivo - Mujer con dolor en el pecho. - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Sección de Arritmias del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Ignacio Fernández, ha urgido a concienciar a la población sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) y hacer un esfuerzo especial en el caso de las mujeres, en las que estas patologías son la principal causa de muerte, pero no le dan suficiente importancia o lo desconocen, por lo que la atención llega "sistemáticamente tarde".

"La enfermedad cardiovascular en la sociedad mediterránea parece inevitable. 'Estaba de Dios y se murió'. Pues no, se podían haber hecho muchas cosas", ha aseverado durante la jornada 'Prevención cardiovascular: de la estrategia a la acción', organizada este lunes en el Senado por el Observatorio de Salud (OdS) y Amgen.

Fernández, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), ha afirmado que se debe poner el foco en las mujeres a través de un "cambio cultural" en el que participe toda la sociedad. "La mujer piensa que lo del dolor en el pecho es una cosa de otro, que a ella no le afecta, y llega tarde (a consultar con un especialista)", ha apuntado indicando que esto también se debe a que la mujer tiende a dar prioridad al cuidado de los demás en vez de al suyo.

El coordinador científico de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (ESCAV), Héctor Bueno, ha señalado que muchas personas consideran que el trabajo en prevención cardiovascular "ya está hecho" porque ha caído el número total de muertes asociadas. "Pero esto solo es cierto para los hombres", ha alertado puntualizando que cada año fallecen 8.000 mujeres más que hombres por esta causa.

De este modo, ambos especialistas han alertado sobre la desigualdad de género en la atención de las enfermedades cardiovasculares, una de las líneas en las que se debe trabajar si se quiere frenar la morbimortalidad de estas patologías que afectan al corazón y los vasos sanguíneos.

En España, se producen 110.000 muertes al año por enfermedades cardiovasculares, además de 100.000 casos nuevos de infarto y 120.000 de ictus. Sin embargo, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sabe que el 80 por ciento de los eventos cardiovasculares se pueden evitar.

La prevención ha sido el eje de esta jornada, un aspecto en el que Héctor Bueno ha enfatizado que España ya empezó a trabajar en 2017 a través de la ESCAV, una estrategia que la Comisión Europea ha tomado como referencia para elaborar un plan comunitario, que incluye la importancia de la detección precoz y el despistaje, el tratamiento y la rehabilitación cardiovascular.

En este punto, Bueno ha apelado a los responsables políticos presentes en la sala para que se logre financiar el plan europeo, que en la actualidad es solo una declaración de intenciones.

DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y PACIENTE OCULTO

Entre otras acciones prioritarias para avanzar en prevención del riesgo cardiovascular, se encuentra la detección del 'paciente oculto', es decir, aquellas personas que tienen factores de riesgo sin controlar y no lo saben. "Hemos mejorado en cuanto a la detección de la hipertensión, el control del colesterol, pero todavía queda mucho que hacer", ha comentado el doctor Ignacio Fernández.

El cardiólogo también ha llamado a actuar frente a la obesidad. "En España, estamos menos mal que otras zonas del mundo, pero la epidemia de obesidad va a ser un cáncer, o peor que el cáncer, en los próximos años, como no empecemos a hacer políticas públicas serias", ha aseverado.

Los expertos que han participado en la jornada han detallado las barreras que persisten en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para poder abordar de manera óptima la enfermedad cardiovascular. Entre ellas, el médico especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y expresidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), Carlos Guijarro, ha apuntado a la falta de interoperabilidad entre niveles asistenciales y comunidades autónomas.

"Tenemos un Sistema Nacional de Salud común, pero no fluye la información. Un paciente mío ha estado de vacaciones en Torrevieja y tiene un accidente isquémico transitorio y yo no lo encuentro en el sistema. Si no me lo cuenta él, yo no soy capaz (de saberlo)", ha denunciado.

Desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la representante del Grupo de Trabajo de Farmacia Cardiovascular Celia Castaño ha añadido a la fragmentación asistencial la inequidad territorial en el acceso a fármacos innovadores y la "ambigüedad" en la definición de roles asistenciales. Además, ha puesto en valor el papel de la farmacia hospitalaria en el abordaje de la enfermedad cardiovascular.

FALLOS EN COMUNICACIÓN

Por su parte, la jefa de Sección de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca Hospital Universitario La Paz y presidenta electa de la Sociedad Española de Cardiología, Almudena Castro, ha destacado que para reforzar la prevención se debe empezar por mejorar en comunicación, un ámbito en el que ha indicado que los cardiólogos han fallado. "La comunicación en prevención es muy difícil porque no se ven los efectos en salud", ha reconocido.

La presidenta de Organizaciones de Pacientes de la Fundación Española del Corazón y presidenta de Corazón Sin Fronteras, Maite San Saturnino, ha detallado que los pacientes observan una prevención "insuficiente y poco personalizada", así como una falta de información "clara y útil". "A menudo el paciente sale de la consulta sin saber exactamente qué hacer mañana para cuidarse mejor", ha comentado.

En paralelo, ha indicado que falta acompañamiento después de un infarto o ictus, así como un acceso equitativo a programas de rehabilitación. "No todos los pacientes acceden a rehabilitación cardíaca o educación estructural, cuando sabemos que esto cambia radicalmente el pronóstico", ha destacado.

Por último, en una mesa redonda política, representantes del Partido Popular, PSOE y Junts per Catalunya han recogido el guante de lo que han trasladado los expertos y han mostrado su compromiso para poner en práctica las estrategias en salud cardiovascular a través de iniciativas parlamentarias y luchar por la financiación del plan europeo.